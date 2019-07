Vamos avanzando más de lo que yo imaginaba: AMLO

México.- El presidente de México, López Obrador dijo este lunes "Vamos avanzando más de lo que yo imaginaba", y puntualizó lo que a su ver son los logros de su administración en los que destacó el combate a la corrupción y el plan de austeridad del gobierno, el cual ha visto como prioridad desde que tomó el cargo.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que en el tiempo que tiene ejerciendo como presidente ha tenido bastantes logros para prevenir el derroche de recursos públicos. Bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos y la ley de Austeridad Republicana son dos de los planes que ha puesto en marcha para coadyuvar a esta tarea.

En 1994 reformaron el código penal para que no se considerara delito grave la corrupción, y desde entonces cuántos años, 25 años que no era delito la corrupción y el que robaba podía salir bajo fianza

En el combate a la corrupción indicó que uno de sus primeros logros fue que la corrupción sea considerada como un delito grave.

La autorización del presupuesto por parte de Hacienda, para evitar que los funcionarios puedan maniobrar las cuentas, también coadyuva al combate de la corrupción evitando que se generen cargos indebidos. También se le brindó autonomía a la Fiscalía General.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó los montos condonados históricamente. Fue en 2013 que se dió una de las condonaciones más grandes. Conferencia de prensa matutina 15 de julio del 2019

Eliminar los fueros es una tarea ya anunciada que ha quedado pendiente, López Obrador considera que son privilegios que deben terminar.

Otros de los logros que contribuyen a la austeridad nacional es la eliminación de pensión a expresidentes.

Ya no se da la pensión de 5 millones de pesos mensuales a los expresidentes. Ya no existe el Estado Mayor Presidencial, eran 8 mil elementos que cuidaban al presidente. Antes se hacían hasta cirugía plástica, a costillas del herario, se gastaban 5 mil millones de pesos en gastos médicos

Dijo López Obrador, quien agregó que al ya haber aviones para el traslado de altos funcionarios publicos y de los elementos del Estado Mayor presidencial, los gastos se han reducido considerablemente, pues se gastaba en aviones y helicópteros.

Además, los altos funcionarios públicos no tendrán ya atención médica privada, por lo que tendrán que acudir a las mismas instituciones el pueblo. El presidente de México indicó que la venta del avión presidencial implicó que los traslados se realicen ahora por carretera.

"Y me sirve para preguntar a la gente", dijo que el hecho de no viajar en avión lo hace conocer la realidad del pueblo. "Le pregunté a la gente allá en la sierra, a los adultos mayores si les ha llegado el apoyo, sí, nos llegó, lo que no ha llegado es la beca para estudiantes de primaria, y lo que nos hace falta es esto", ejemplificó el contacto y cercanía que ahora tendrán los presidentes.

Vamos muy bien y es normal que haya discrepancias, no hay porque preocuparse, así es la democracia

El presidente de México indicó además que ya no habrá despojos de viviendas, a las personas que adquirieron su hogar por medio del crédito de infonavit.