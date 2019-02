"Vamos bien estos dos meses", presume AMLO

México.- Al cumplirse dos meses como Presidente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que va muy bien, pues no sólo sus programas clave están en marcha, también la situación económica está estable.

Sin embargo, dijo, lo que más le ha dolido en estos días es la muerte de un centenar de personas en Hidalgo.

Vamos muy bien, hemos avanzado. Ya se estableció como norma el no permitir la corrupción y la impunidad en estos dos meses.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: EFE

"Hemos logrado cosas extraordinarias: un aumento al salario mínimo del 16 por ciento que no sucedía desde hace más de 30 años, que se estén manteniendo equilibrios macroeconómicos, el peso ha ganado fortaleza en dos meses, la semana que termina fue la mejor semana de la Bolsa de Valores en mucho tiempo", dijo.

Aseguró que se ha sentido muy respaldado en estos meses por los ciudadanos en su lucha contra la corrupción.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía

"Lo que me duele de estos dos meses fue la pérdida de vidas por la explosión en Hidalgo, eso me duele, pero lo demás vamos muy bien, y esta va a ser la tónica, no vamos a cambiar, vamos a terminar de echar a andar el Gobierno que es fundamental, vamos a empezar", añadió.

Insistió en que es un Gobierno similar a un elefante reumático, que ha costado mucho trabajo empujarlo.