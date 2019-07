Vamos contra los dos de la cúpula del PRI: Lorena Piñón

Sinaloa.- Tras haber ganado un recurso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Lorena Piñón Rivera entró a la contienda por la dirigencia nacional del PRI desde el pasado 10 de julio.

Con 12 días menos de campaña que sus contendientes, la candidata veracruzana, en fórmula con Daniel Santos Flores, como aspirante a la Secretaría General ha iniciado las giras de campaña para dar a conocer a la militancia que existen tres opciones a elegir para dirigir su partido y no solamente los “candidatos de cúpula”, Alejandro Moreno e Ivonne Ortega.

En entrevista vía telefónica, Lorena Piñón dejó en claro que al haberle cancelado su registro como candidata, y además que la Comisión de Honor y Justicia del PRI determinara su expulsión del partido, fue una estrategia para evitar que diera guerra a los candidatos de la “cúpula” y favorecer los intereses y acuerdos que ya se habían pactado.

Además, se perfiló la opción más joven y representativa de la militancia, sobre todo para la renovación del PRI, puesto, tanto ella, como Daniel Santos, cuentan con 35 años de edad. Y aseguró que conocen lo que se necesita para crear un partido nuevo y fuerte.

¿Cuáles son sus propuestas para rescatar al PRI?

“Mano dura contra el dedazo; siempre existen esos militantes que sustituyen la voluntad de otros, hacer una democracia real, que los candidatos se elijan por votos; otra, que todos aquellos que han dañado al partido, sean castigados; igualdad de oportunidades a las candidaturas de todos los sectores y organizaciones, y paridad de género como prioridad”.

¿Cómo salvará al PRI?

“Lo primero que voy a hacer es fumigar la casa, hacer la purga a todos esos traidores. Tenemos que sacudir el árbol y que todo lo podrido se vaya; el partido ha sido secuestrado por dinosaurios, hay candidatos que pactan con el Gobierno federal y dejan sus gubernaturas”.

¿Se siente en desventaja en comparación con los otros candidatos?

“Para mí los dos son de la cúpula, ambos pertenecen a este cártel de los dinosaurios. Nosotros, con la ley en mano, los vamos a evidenciar y daremos lucha para ganar”.

Se le señaló de haber sido candidata por el PAN, ¿es cierto?

“El Tribunal me dio la razón, eso fue lo que la cúpula trató de inventar para sacarme de la contienda. Tengo las pruebas, si yo hubiera sido candidata no me habría podido postular en el 2017; son puras mentiras, así pretendieron tumbarse, pero no lo lograron”.

¿Cuál es su agenda de trabajo para la campaña?

“Ya fuimos a la CNOP en Cancún y hemos estado haciendo recorridos por medios para que toda la gente sepa que somos tres candidatos, y no dos, como pretenden; voy a estar por Sinaloa en semana y media. Quiero decirle a todos los militantes que nos den su voto de confianza este 11 de agosto y que voten por la fórmula más joven. Vamos a acabar con los dinosaurios”.

El Perfil

Lorena Piñón Rivera, Candidata a la dirigencia nacional del PRI

Edad: 35 años.

Lugar de origen: San Rafael, Veracruz.

Profesión: Licenciada en Derecho; con maestría en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas.

Trayectoria: 17 años como militante del PRI, ha sido directora del Instituto Veracruzano de la Juventud, dirigente de las Mujeres Jóvenes del ONMPRI, delegada federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores.