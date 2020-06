Van decir que no estoy cuerdo, pero nunca van a decir que soy corrupto: AMLO

Tlaxcala.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que a pesar de las diferentes críticas que se ha ganado por sus adversarios, donde lo señalan hasta por la forma en que habla, jamás lo podrán llamar corrupto.

AMLO destacó en La Mañanera desde Tlaxcala, que sus acciones al frente del gobierno han sido claras y coherentes, pero que esto molestaba a las personas que tenían el poder en sexenios pasados.

"A mí me van a seguir cuestionando por cómo hablo, voy a seguir padeciendo de expresiones racistas, van a seguir diciendo que no estoy cuerdo, que estoy loco van a decir que soy un viejo 'chocho', que ya estoy 'chocheando', pero nunca van a poder decir que soy corrupto", declaró AMLO.

Andrés Manuel recordó que las propuestas que dijo en campaña son los cambios que ha hecho al frente del país, e invitó a sus adversarios a revisar sus textos y comparar con la actualidad.

No engañamos a nadie y todo lo que dijimos, es lo que estamos haciendo. Si ustedes revisan mis textos, es exactamente lo mismo, no he cambiado", aseveró Obrador.