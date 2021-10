Vargas Llosa nos quiere dar lecciones de moral y salió en Panama y Pandora Papers: Alfredo Jalife

"Bueno a este tipo le tienes que quitar su Premio Nobel , y el dinero que le diste lo quitas (...) supuestamente un Premio Nobel es de una persona ejemplar en el mundo, no puede ser que esté lavando (...) nuestros amigos suecos ya deben quitarle ese premio y resarcir el daño, le pueden ahí capturar sus cuentas", sugirió.

" Me da náuseas él por sus posturas políticas , me cuesta trabajo leer algo de él, si soy sincero; es muy fachista, golpista, desde Perú nos quiere dar lecciones de moral ", criticó el también escritor.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.