Ve Monreal "difícil" que consulta popular alcance el 40% de participación ciudadana

México.- El senador morenista Ricardo Monreal Ávila señaló que "difícilmente" la consulta popular programada para el próximo 1 de agosto logrará reunir el 40% de participación ciudadana, porcentaje que se requiere para que el ejercicio sea vinculante.

El primer domingo del mes de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) instalará miles de mesas receptoras a las que los mexicanos, con credencial de elector, podrán acudir para votar a favor o en contra de que, mediante una investigación, se "esclarezcan" hechos del pasado derivados de decisiones de servidores públicos de anteriores sexenios.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el también presidente de la Junta de Coordinación Politica (Jucopo) compartió un análisis publicado en su blog personal, en el que expone que si no se logra que voten 37.5 millones de ciudadanos, esto tendrá, principalmente dos motivos: por un lado, el desgaste al que se ha sometido la consulta ciudadana; y por otro lado, a la falta de interés de parte del órgano electoral para promocionarla.

En este tenor, Monreal Ávila acusó que, en la semana que se llevará a cabo el ejercicio de participación ciudadana, parece que el INE, mediante sus "posturas", demuestra desinterés en fortificar "la participación democrática".

No obstante, a pesar de que no se logré que la consulta sea vinculante, el legislador zacatecano destacó que, con ella, "México dará el paso inicial hacia la consolidación de una autentica democracia", resaltando que, con ello, los ciudadanos se convertirá en protagonistas en las decisiones públicas y no únicamente funjan como simples espectadores.

Sostuvo que los retos que se han tenido que sortear para la realización de la consulta popular no han sido fáciles, ya que, primero, se debieron juntar los votos para reformar la ley y, después, determinar que el INE pudiera tener a su cargo la verificación del 2% de la lista nominal para las solicitudes ciudadanas del ejercicio cívico, así como todo el proceso que se necesita para que se lleve a cabo.

Asimismo, Ricardo Monreal aseguró que, de no haber sido por los que se opusieron a que la consulta popular se realizará el 6 de junio, es decir el mismo días de las elecciones, esta hubiera alcanzado el porcentaje que requería, tomando en cuenta que en los comicios la afluencia fue del 52%.

Por último, Monreal resaltó que, en un país como la república mexicana, donde la impunidad ha prevalecido por muchos años en el sistema de justicia, se requiere que los ciudadanos tengan un mecanismo que concrete sus exigencias.