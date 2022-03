Veda por revocación de mandato sigue vigente; funcionarios no pueden hacer propaganda: INE

México.- Este viernes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dejó en claro que ningún funcionario, independientemente del nivel de gobierno, puede trasgredir la veda electoral de la revocación de mandato.

Lo anterior, apuntó, pese a la aprobación de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados la tarde de ayer jueves mediante la que se permite a los servidores públicos emitir sus "opiniones" sobre los procesos electorales y los ejercicios de participación ciudadana directa.

En conferencia de prensa desde el estado de Quintana Roo, el presidente del Instituto Nacional Electoral precisó que pese a la enmienda a la Ley Federal de Procedimientos Electorales y a la Ley Federal de Revocación de Mandato, los funcionarios no pueden violentar la veda electoral de la próxima consulta ciudadana, ya que el dictamen avalado todavía debe ser aprobado por el Senado de la Repúblico.

Sin embargo, hizo hincapié en que, aunque la Cámara Alta del Congreso de la Unión valide las reformas a las dos anteriores leyes mencionadas, todavía restaría que el dictamen sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que surtan efecto.

Aun así, al señalar que ninguna ley es retroactiva, Córdova Vianello previó que las modificaciones avaladas por los diputados de Morena, PVEM y PT terminarán siendo discutidas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Habrá que esperar a que se publique y después habrá un pequeño problema, que se llama retroactividad. Les pregunto a ustedes: ¿se pueden aplicar de manera retroactiva los cambios de las reglas? Me da la impresión que no, pero no quiero prejuzgar. Vamos a ver en qué acaba esto y seguramente, otra vez, se va a llevar ante tribunales”, puntualizó.

En este contexto, el presidente del INE exhortó a los servidores públicos a ceñirse a las reglas que ellos mismos aprobaron en su momento, recordándoles que si existe una prohibición para la difusión de propaganda gubernamental durante los procesos electorales es porque ellos la avalaron.

“Hago un llamado a los actores político para que se conduzcan con base en las reglas, que se conduzcan con lealtad con las reglas democráticas, que acaten las que ellos pusieron. Si hay una prohibición de propaganda de revocación de mandato es porque así lo pusieron y lo pactaron las fuerzas políticas en la Constitución y la ley, no se vale decir que no se conocen las reglas o que el INE está actuando o sobreactuando en la aplicación de las mismas”, subrayó.