Ven aciertos en reducción de presupuesto al Coneval

En seguimiento a su política de austeridad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), notificó en pasadas conferencias un recorte presupuestal de aproximadamente el 7.3 por ciento, comparado con el del año anterior, para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); así también, en días recientes se llevó a cabo la sustitución de Gonzalo Hernández Licona, secretario del organismo, por José Nabor Cruz, realizando también una reducción del 55 por ciento al sueldo destinado para el puesto, según información de AMLO.

Analistas comentaron para EL DEBATE su parecer sobre estas posturas del presidente, y creen que, si bien hay aciertos, se debe mantener una postura crítica ante los cambios y las decisiones del actual Gobierno.

Justificaciones y réplicas

En un mensaje por su cuenta de Twitter el pasado 26 de julio, el presidente dio un reporte en el cual se menciona que el Coneval había aumentado tanto el número de plazas, como la cantidad de gastos en alimentos, arrendamiento de vehículos, locales e inmuebles para su operación, y en ello se basaba la reducción presupuestal hacia el organismo.

A modo de réplica, el organismo hizo publicaciones el 26 y el 27 de julio en la red social antes mencionada, afirmando que siempre se han dirigido con transparencia y han actuado con apego estricto a los procedimientos legales establecidos en la norma, e incluyó documentos e informes en sus mensajes (@coneval). Además, el pasado 28 de julio, Gonzalo Hernández Licona replicó con un tuit, adjuntando ahí su sueldo (@GHLicona).

Proliferación de instituciones infladas

A pesar de las polémicas antes mencionadas, parecieran no ser tan descabelladas las decisiones del Ejecutivo federal.

César Miguel Valenzuela Espinoza, especialista en transparencia y combate a la corrupción, justificó que, en consecuencia al crecimiento del país y su incursión a diferentes etapas de desarrollo durante los últimos treinta años, ha proliferado la creación de nuevas instituciones y dependencias de Gobierno (entre los que se encuentra el Coneval,) mismas que se acompañaron de una estructura muy grande en cuanto a personal, al igual que de sueldos muy altos: «En algunos casos se han excedido; es decir, fueron más allá de las necesidades a convertirse prácticamente en cotos de poder, en áreas de negociación», y agregó que, si bien se luchaba por respeto a los derechos y otras condiciones en estas dependencias, los Gobiernos en turno se excedían en gastos hacia estas, dando la razón en ese aspecto a las actuaciones del Gobierno federal.

Reasignación y reorientación de recursos

Ahondando en las funciones del organismo, Tomás Guevara, sociólogo de la UAS, opinó que el Coneval lo que hace es trabajo de investigación sobre los niveles de pobreza en México, pero que la parte más importante de esta institución es que evalúa las políticas públicas en materia de pobreza. Luego, analizó: «Ahora, ¿qué tanto han incidido en las políticas públicas los hallazgos o las aportaciones del Coneval?».

En ese aspecto, Guevara criticó que los anteriores presidentes hicieran caso omiso del trabajo y de las evaluaciones realizados por el organismo, y lamentó que «el número de población en pobreza extrema aumentó durante el periodo de los dos presidentes anteriores, y es claro que eso significa que las investigaciones y las aportaciones del Coneval no guiaron las políticas públicas para atacar estos niveles de pobreza».

El doctor Abel Leyva Castellanos, quien ha hecho estudios en poblaciones y territorios vulnerables, mencionó que, en el caso de Coneval, al parecer las plazas que se han eliminado corresponden a puestos de confianza que ostentaban sueldos muy onerosos y con mucho personal a cargo, y, en ese sentido, los recortes son beneficiosos y es positivo que se perciba una reorientación de lo que es el gasto público y se destine adonde se necesita: «Me parece que es tiempo de que la gente más pobre del país pueda empezar a tener posibilidades para un despegue de su desarrollo económico».

El analista aseguró que la iniciativa privada ha visto estos recortes como un modelo inesperado, pero positivo, e insistió en que, más allá de corresponder a una supresión económica, es más una reasignación o reorientación de los recursos.

Similar a Abel Leyva, el sociólogo e investigador Tomás Guevara Martínez consideró que el hecho de tener muchas instituciones autónomas con presupuestos muy altos se traduce muchas veces en duplicidad de funciones o en la elaboración de trabajos que no corresponden a quien los elabora.

En el mismo cauce de opinión, el doctor en ciencias sociales Luis Felipe Bernal Hernández dijo que el replanteamiento que hace el Gobierno federal en cuanto a la asignación de presupuestos es bueno, pero que no debiera hacerse sin una valoración adecuada y que no den «en el traste» a instituciones como el Coneval, que cumplen una función importante en la evaluación de la pobreza en México, a las cuales se les consulta para obtener información estadística, poblacional, geográfica y económica de nuestro país: «La idea de la austeridad no es mala, el problema es cuando la genera a partir de ideas o ideologías personales; es decir, “todo esto es malo, por lo tanto todo esto lo eliminó”», refirió.

Se invirtió en recursos humanos

A favor, el Coneval cuenta con personal profesional, al cual se le invirtieron recursos, y, en este sentido, son recursos humanos de calidad, necesarios para desempeñar un puesto público con eficacia, opinó César Valenzuela.

El también doctor en gobierno y administración pública añadió: «A medida que pasa el tiempo, se requieren servidores públicos más profesionales, y cuando hablo de profesionales, me refiero a bien preparados, que tengan la experiencia. En el caso Coneval, por ejemplo, ahí hay gente que con el tiempo se preparó muy bien, y esa gente va a hacer falta, y así hay varias dependencias, varios organismos, que deben de estar también cuidándose de eso, porque eso es patrimonio de los mexicanos», observó.

En suma, dijo que el Coneval ha desempeñado un buen trabajo en los últimos años, evaluando programas sociales y determinando cuáles eran innecesarios, ya sea por no tener un impacto importante, por estar duplicados o determinando cuales precisaban reforzarse, y «eso fue un trabajo muy bien hecho», reiteró.

Coneval, eficiente; no crítico

Abel Leyva comentó que el anterior dirigente del organismo, Gonzalo Hernández Licona, tuvo una postura poco crítica sobre la política impuesta contra la pobreza durante el sexenio de Peña Nieto: «Siempre se manejó con una especie de ambigüedad en su compromiso», destacó, pues, comparando México con países europeos, por ejemplo, los organismos que envían los resultados de pobreza en dichos lugares los traducen en ajustes de las políticas sobre la pobreza; son, pues, entes involucrados y que, en tal caso, el Coneval ha sido un organismo muy plano en cuanto a la crítica y a la discusión, «a eso se refería el presidente, que nunca tomaron poder de la autonomía que como organismo tenían».

Profundizó que, desde su estructura, muy grande y con gastos muy onerosos, representaría pérdidas para el país, y que sus funciones podrían llevarlas a cabo organismos autónomos, como las universidades, ya que sí tienen postura crítica, y —en su opinión— es lo que hay que seguir exigiendo: una postura fuerte y crítica a las instituciones que evalúan la pobreza en nuestro país.

Piden aclaraciones

En sesión en el Congreso de la Unión del pasado 24 de julio, senadores de la bancada del PRI, del PAN y del PRD coincidieron en pedir a la Presidencia de la República una explicación de los motivos de la destitución de Gonzalo Hernández Licona como vocal ejecutivo del Coneval. Diputados y senadores de la oposición expresaron preocupación por la forma en que dejó el cargo el funcionario encargado de la medición de la pobreza. (Reforma)

AMLO critica a Coneval y a periodistas

El 29 de julio del 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el Coneval continuará, pero con un plan de austeridad, donde el titular de dicho Consejo ganará 90 mil pesos mensuales, en vez de 200 mil; además, añadió: «No había vinculación con la gente, estos servidores públicos no tienen comunicación con el pueblo, no conocen las comunidades. Imagínense un instituto encargado de evaluar la pobreza donde los representantes no conocen las regiones».

El mandatario también opinó respecto a la declaración que dio el director de Coneval a Proceso, revista que calificó como conservadora y amarillista: «Ayer, de nuevo Proceso le atribuye la declaración de que estoy incumpliendo mi compromiso de atender a los pobres, porque va a haber austeridad en el Coneval. Cómo estará la manipulación, que el mismo señor del Coneval aclaró diciendo que habían manipulado la declaración. Cuando habló de amarillismo, me refiero a eso, sacar de contexto una declaración y destacar lo alarmista», agregó.

Además, informó también que para la dirección del Consejo se nombró a un académico de la UNAM, José Nabor Cruz, quien recibirá el ajuste de sueldo de 90 mil pesos mensuales: «Va a haber austeridad, y que ya se entienda que la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre», agregó AMLO. (Agencia Reforma)