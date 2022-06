Ven “demagogia pura” con la idea de abrazos, no balazos, de AMLO

Sinaloa.- Mientras que la inseguridad en México no da tregua, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en la idea de “abrazos y no balazos,” para dar respuesta a los criminales. Ese planteamiento, de acuerdo con expertos en seguridad, defensa y derecho, entrevistados por Debate, es demagogia pura y revela la ausencia de una estrategia que responda bajo el Estado de derecho a la problemática. Además, consideraron que dichas expresiones fortalecen a los grupos organizados.

Códigos penales

Héctor Segovia Tavera, especialista en derecho y académico de la Universidad La Salle, consideró que al presidente lo han rebasado las cifras y se ve una estrategia fallida en seguridad porque no la hay. Además, consideró que es “demagogia pura, decir abrazos, no balazos, por eso están los códigos penales, para establecer un equilibrio social y por eso están los delitos”, expuso.

Desde el 2020 a abril del 2022, en México se han registrado 104 mil 854 homicidios. Incluso, mayo, con 3 mil 862 eventos, se convirtió en el mes más violento del 2022 y uno de los 10 más sangrientos del sexenio de AMLO, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Incidencia

En este sentido, Segovia Tavera expuso que eso no es una estrategia. Analizó que una verdadera estrategia tiene observación, planeación y ejecución y actualmente no se observa en el país. “Esta forma de actuar, lo que dice el presidente, hace que se empoderen los delincuentes como lo estamos viendo”, lamentó.

Carlos Rodríguez Ulloa, especialista en integración regional, seguridad y defensa, consideró que este se encamina a ser el sexenio con la mayor cantidad de homicidios dolosos, de las últimas tres o cuatro administraciones. De 2019, a mayo del 2022, se registraron de forma oficial 97 mil 306 homicidios dolosos. Lo anterior, expuso, revela una debilidad institucional.

“De por sí las instituciones de procuración de justicia eran débiles, y entonces llegó esta administración con esta carga ideológica y no solo no apoyó a policías, a ministerios públicos y demás, sino que los dejó y ahí están las consecuencias”, sostuvo.

Grupos

Rodríguez Ulloa opinó que el presidente no tiene un estudio sólido, serio, real, que compruebe la eficacia de utilizar el eslogan de “abrazos, no balazos” bajo la lógica de apoyar directamente a los jóvenes para que no delincan. “Es más un acto de fe que una política pública y por eso es que no vamos a ver resultados, porque efectivamente no tienen un rumbo o una aplicación real”, criticó.

Estados

José Andrés Sumano Rodríguez, doctor en política pública y académico del Colegio de la Frontera Norte, añadió que gran parte del territorio nacional sigue bajo el control del crimen organizado, así como delitos de extorsión, secuestro, trata de personas y el tráfico de drogas como el fentanilo. Expuso que los grupos están operando con mayor medida que en otros sexenios y no se ha logrado controlar ni siquiera en estados donde se supone que hay un interés y una mayor coordinación con el gobierno del presidente, es decir, estados gobernados por Morena.

“Es el caso de Sonora. es un estado donde gobierna Morena, el gobernador es de Morena (Alfonso Durazo), de hecho es el exsecretario de Seguridad Pública del presidente, y la situación en Sonora es sumamente complicada”, expuso.

De acuerdo con la autoridad, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora concentran el 50 por ciento de homicidios.

Contexto

Mayo, el mes con más homicidios de 2022; Sinaloa mejora cifras

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló ayer que mayo tuvo un incremento en homicidios del 9.84 por ciento en comparación con abril, registrando 2 mil 833 casos de forma oficial. A estas cifras, se suman 77 víctimas de feminicidio. “El homicidio doloso aumentó entre el pasado abril y mayo; sin embargo, este mayo es el más bajo desde hace cinco años“, defendió la funcionaria.

Sinaloa. Rubén Rocha Moya señaló que Sinaloa ha mejorado en el índice de inseguridad. En su conferencia semanera dio a conocer que al asumir la gubernatura, el estado se encontraba en el número 12 y ahora al paso de los primeros casi ocho meses, se mejoró siete lugares, al situarse ahora en el sitio número 19.

“A nosotros nos está sirviendo la estrategia, tan claro que nos está sirviendo que estamos disminuyendo la incidencia y estamos teniendo reconocimiento a nivel nacional”, destacó.