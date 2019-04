Ven dudoso aprobar Ley educativa pronto 

CIUDAD DE MÉXICO.-Es poco probable que la Cámara de Diputados aprueba la reforma educativa en lo que queda de este periodo de sesiones, advirtió el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval.



Entrevistado luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que esta semana los diputados analizarán en el Pleno la reforma constitucional en materia de fuero, el desafuero del diputado con licencia, Cipriano Charrez, así como la ruta para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND).



Sandoval señaló que en la agenda legislativa de los próximos días no se encuentra el dictamen en materia de reforma educativa.



"Lo más seguro es que no (se apruebe la reforma educativa), en este periodo no. De aquí hasta el martes está lleno de otros dictámenes, pero no el de la reforma educativa", adelantó.

Estamos arrancando la semana. Tenemos pendientes la #ReformaEducativa y los @DiputadosPTLXIV vamos por defender nuestra iniciativa que es la que más se acerca a la planteada por nuestro presidente @lopezobrador_ #FelizInicioDeSemana — Reginaldo Sandoval F (@ReginaldoSF_PT) 22 de abril de 2019



El petista informó que el próximo miércoles la Cámara baja se instalará como jurado para votar el desafuero de Charrez, quien fue acusado de homicidio culposo por la muerte de una persona en un accidente vial. El legislador, quien se encuentra aún con licencia, perdió sus derechos partidarios, luego de que Morena suspendió éstos durante un año.



"El miércoles, por ejemplo, estamos planteando hacer dos sesiones, la de instalarnos como jurado y una más ordinaria, para dar primera lectura de lo que podríamos aprobar jueves o viernes", explicó.

Entre los dictámenes que se prevé discutir esta semana, informó, se encuentran el referente a la eliminación del fuero del Presidente de la República y de los legisladores del Congreso de la Unión, uno referente a la desaparición de la partida secreta y, muy probablemente, el referente a Afores.



"Todavía quieren subir Afores, probablemente el viernes, porque vamos a tener martes, miércoles, jueves y viernes y otros dictámenes que van saliendo, incluso está el tema del desafuero que viene del Senado (...) está, por ejemplo, el tema de desaparecer la partida secreta", señaló.

Los diputados federales sin fecha para analizar la Reforma Educativa. | Reforma



El legislador dijo que otro tema que deberán revisar esta semana los diputados es la ruta para analizar y aprobar el PND, que llegará a la Cámara baja el próximo 30 de abril, el mismo día que concluye el periodo ordinario de sesiones.



Sandoval explicó que los coordinadores parlamentarios aprobaron la creación de una Comisión Técnica que se encargará de diseñar dicha ruta. Entre las opciones, agregó, se encuentran reformar la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados para nombrar una Comisión Especial o procesar el PND a partir del análisis y opiniones de las comisiones involucradas.

"Ahora lo que acordamos es que se nombre una Comisión Técnica para preparar la ruta, si se reforma la Ley Orgánica para nombrar una Comisión Especial, porque es inédito, por primera vez se va a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.



"(Si no) estarán las comisiones de Presupuesto, las comisiones de Hacienda o el mismo tratamiento que se da al Presupuesto de Egresos, que entran todas las comisiones a opinar y también si hay parlamento abierto, si hay discusión sobre este tema que me parece que debe haber", detalló.



Sandoval informó que el PT invitó a un grupo de maestros cesados a la Cámara de Diputados; no obstante integrantes de la Jucopo se rehusaron a recibirlos.



"Planteamos en la Junta de Coordinación Política, como fue el compromiso, que los atendiéramos en dos formas. Una, que los atendiéramos en Pleno de la Junta de Coordinación Política, o que la Jucopo nombrara a una comisión para atenderlos, ninguna de las dos propuestas prosperó; todos se opusieron, razones no dieron", indicó.