Ven estrategia en amenaza a cárteles mexicanos

México.- Como un ultimátum del presidente Donald Trump a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para implementar un cambio en la estrategia de seguridad que ayude a reducir la violencia, así es visto por analistas el «aplazamiento temporal» a la amenaza estadounidense de declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos.

En entrevista para EL DEBATE, Aarón Sánchez, columnista de esta casa editora y exrector de la Universidad Autónoma de Occidente, así como el analista Ernesto Hernández Norzagaray, doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, coincidieron en que detrás de la reciente decisión de frenar la declaratoria de organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, sin duda hay acuerdos que tienen que ver con el tema de la seguridad, pero también con la postura de México frente a Gobiernos de izquierda.

En el contexto previo y posterior a esta decisión de freno, que no es definitiva, ambos analistas hacen referencia a la estrategia de «abrazos, no balazos» que ha repetido una y otra vez el mandatario mexicano y que al cierre de noviembre suman ya 31 637 homicidios, así como la postura de México en torno al armamentismo que fluye ilegalmente desde Estados Unidos y que no habrían gustado al Gobierno de Trump. También se refirieron a la abierta postura de México en favor de Gobiernos de izquierda como el de Venezuela, Cuba, Nicaragua, el recién electo en Argentina y el emblemático respaldo a Evo Morales, por lo que advierten presiones detrás de esta decisión que podrían obligar a México a matizar su discurso y sus acciones en los próximos meses.

¿Amenazas en favor de EUA?

Aarón Sánchez recordó que la amenaza que hizo Donald Trump es muy fuerte, porque detrás de una declaratoria de terrorismo hay una serie de implicaciones económicas, políticas, de inversión, de sanciones y de aislamiento: «Tendríamos un rato similar a Siria y esos países de Medio Oriente que están en la ruina económica porque pesan sanciones de terrorismo sobre ellos. Es una amenaza que debemos tomar muy en serio».

Y aunque esta amenaza que sigue sobre la mesa es considerada como sobredimensionada, admite que la realidad que se vive en México es que el desempeño que están teniendo diferentes cárteles sí cumplen características de terrorismo: «Son grupos organizados que tienen armamento, que atacan a la población civil, que atacan a instituciones gubernamentales, a las fuerzas armadas. Tiene todas las características».

Sin embargo, Aarón Sánchez insiste en que la amenaza de declarar terroristas a los cárteles mexicanos obedece a un verdadero llamado al Gobierno de México en el sentido de que no se está haciendo nada en contra de los cárteles de la droga: «Hemos visto cómo la estrategia de abrazos, no balazos, toda esa estrategia de seguridad de López Obrador, ha ido de fracaso en fracaso, y la situación de inseguridad está generalizada en todo el país», agregó.

Los posibles efectos

Para el politólogo Ernesto Hernández, el stand by a la advertencia de declarar terroristas a las organizaciones criminales en México sigue siendo una amenaza para México, pues recordó que la decisión viene acompañada con una nota en el sentido de que ya tienen todo listo para proceder a ponerle ese calificativo a los cárteles mexicanos.

Admitió que, en principio, este aplazamiento es una palomita, aunque recordó que son ingredientes que están ahí y hacen pensar que un retraso de este tipo no corresponde a una urgencia de tipo político electoral, «pero sí dejan ahí el “hacha en la mano” para usar ese recurso en caso de ser necesario».

Entre los acuerdos que cita como posible factor de aplazamiento está una posible mayor intervención de agencias norteamericanas en cuanto a las estrategias de seguridad pública, sobre todo aquellas que tienen que ver con la relación binacional: «Es posible que hayan solicitado una mayor inclusión para golpear a los cárteles mexicanos».

Refirió que, en el contexto nacional, la salida de Evo Morales el viernes —quien viajó a Cuba y se advierte que se refugiará en Argentina— podría ser parte de los acuerdos entre el Gobierno estadounidense y México, incluso así se comenta en la esfera nacional, añadió.

Anticipó que las próximas semanas y meses serán claves para ver si hay una corrección en materia de estrategia de seguridad, que puede pasar incluso por la sustitución de Alfonso Durazo en el gabinete de seguridad nacional.

Dijo que a nivel nacional se menciona la posibilidad de que el gabinete nacional de seguridad pudiera quedar en manos de Marcelo Ebrard, aunque añadió que él personalmente no cree que Ebrard releve a Durazo.

Opinión: Aplazamiento obedece a ‘impeachment’

Para el internacionalista y académico de la UNAM Roberto Zepeda Martínez, detrás del aplazamiento temporal a la amenaza de designar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos tiene que ver más con que el proceso de destitución para el presidente Donald Trump ha arreciado en los Estados Unidos, y seguramente no quiere tener abiertos tantos frentes al mismo tiempo.

Sin embargo, reconoció que por ser solo un aplazamiento, la amenaza y las implicaciones que una decisión de esta naturaleza podría tener para México aún existe, y pudiera aflorar el próximo año durante la campaña.

Salida de Evo, una coincidencia: Roberto Zepeda, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, no cree que el aplazamiento de la amenaza de Trump tenga que ver con un posible acuerdo en el que se haya puesto sobre la mesa la salida del país de Evo.

Factor a favor de México: Para el internacionalista Zepeda Martínez, el que México haya frenado considerablemente el flujo migratorio de Centroamérica hacia EUA da ciertas ventajas con Estados Unidos.