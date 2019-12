Ven necedad en Senado al no avalar fuero 

Cd. de México, México.-El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, calificó como una necedad la negativa de los senadores de aprobar la minuta que reforma el Artículo 108 de la Constitución en materia de fuero.



En entrevista, el morenista adelantó que su fracción no dejará pasar una reforma que implique privilegios para los legisladores, por lo que recomendó a los senadores que si quieren mantener éstos, toquen una puerta diferente a la de San Lázaro.

Gómez rechazó que la no aprobación de la minuta votada ayer por el pleno de la Cámara alta esté relacionada con la reducción a la dieta de los senadores aprobada unilateralmente por los diputados."Hay necedades que superan las rebajas de sueldos, hay gente que necea no porque le rebajen el sueldo, sino porque les gusta", afirmó.

Los senadores rechazan la eliminación del fuero se quejan diputados de Morena.| Especial



Ayer, el pleno del Senado rechazó los cambios propuestos por los diputados en materia de fuero, por lo que regresaron a San Lázaro la minuta que modifica el Artículo 108 constitucional para que el Presidente de la República pueda ser juzgado por delitos graves como corrupción, fraude electoral y traición a la patria.



El 29 de octubre pasado, los diputados eliminaron de la minuta a los legisladores de ambas cámaras del Congreso para evitar que se estableciera que éstos sólo pueden ser juzgados por delitos graves, ya que actualmente pueden ser procesados por cualquier delito, previo proceso de desafuero. No obstante, los senadores pidieron que éstos vuelvan a ser considerados en el dictamen.



Gómez aseguró que en San Lázaro no aceptarán privilegios y recomendó a sus pares en la Cámara alta que toquen otra puerta si desean mantener prebendas.



"Un diputado puede ser, igual que un senador, acusado penalmente por cualquier delito, el proyecto que vino originalmente y que viene ahora por segunda vez del Senado dice que no, que solamente por delitos graves () nosotros no aceptamos privilegios, punto", aseveró.



"Si ellos (los senadores) quieren privilegios, que toquen otra puerta, porque esta no es la puerta para otorgar privilegios a nadie", agregó.



El morenista reconoció que el debate entre ambas cámaras en el Congreso a veces es difícil, pero confió en que el diferendo entre éstas podrá solucionarse a partir del diálogo.



No obstante, pidió no colgarse de iniciativas ajeas y advirtió que se pueden llegar a acuerdos si el punto de partida es la iniciativa del Ejecutivo federal.



"Si el marco para discutir el tema es la iniciativa original del Presidente de la República podemos llegar al acuerdo que sea; si el marco quieren que sea otro concepto, otro tema distinto a la iniciativa original que motivó esta discusión proveniente de la Presidencia, yo creo que deben presentar otra iniciativa diversa y no colgarse de las iniciativas ajenas", afirmó.