Ven salir a José Antonio Meade de Palacio de Palacio Nacional

Ciudad de México.- El ex Secretario José Antonio Meade fue captado saliendo de Palacio Nacional en compañía de José Antonio González Anaya.

De acuerdo con fuentes, ambos acudieron a un desayuno con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

La reunión se da luego que, en audiencia contra Rosario Robles por Estafa Maestra, el juez Felipe de Jesús Delgadillo pidió indagar por hechos similares a Meade como ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El juzgador hizo la sugerencia de investigarlo luego que la Fiscalía General de la República insistiera en que probablemente no tiene un origen lícito el acta de entrega- recepción que presentó Robles para acreditar que informó a su sucesor en la Sedesol de las auditorías y observaciones que no habían sido solventadas sobre los desvíos.

Ex secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Foto: Especial/Reforma

Recientemente el nombre de José Antonio Meade también ha resonado en la Fiscalía General de la Rpública, esto por el caso Rosario Robles.

La defensa de la ex titular de Sedesol en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles aseguró que el ex presidente de México y Meade sabían de Estafa Maestra.

Tras ser vinculada a proceso por dos delitos relacionados con el daño al erario de más de 5 mil millones de pesos, derivado de delitos de la Estafa Maestra, Rosario Robles, ex titular de Sedesol del sexenio pasado acusó que el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade sabía de la llamada Estafa Maestra.

Lo anterior así fue señalado por la defensa de Rosario Robles, misma que además detalló que en repetidas ocasiones la ex titular de Sedesol se comunicó con Enrique Peña Nieto para informarle de las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado.