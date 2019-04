Ven violación-poderes con memo de AMLO 

CIUDAD DE MÉXICO.-Especialistas en educación criticaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda dejar sin efectos la ley educativa del sexenio anterior mediante un memorándum, al señalar que con esta acción extralimita sus funciones, viola la división de poderes y envía un mensaje de política autoritaria.



Marco Fernández, especialista en educación del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa, citó el artículo 72 de la Constitución para enunciar que la derogación de leyes o decretos es atribución del Legislativo y no del Ejecutivo federal.



Y opinó que la instrucción emitida por el Mandatario mexicano a la SEP, Segob y SHCP de dejar sin efecto la reforma educativa de EPN y ordenar acciones como la reinstalación de maestros cesados por evaluación, son violaciones legales.



"Lo que preocupa es la acción por sus implicaciones para el funcionamiento de la democracia. En cualquier País democrático se establece con claridad cuáles son las atribuciones. En la Constitución se establecen las atribuciones del señor Presidente y en ningún lado figura que tenga atribuciones para abrogar o derogar la ley", expuso.



"Es una invasión de facultades, a todas luces es ilegal. Este memorándum justo con lo que atenta es en contra de esta calidad en suspender cualquier proceso de selección, promoción del magisterio. Hay procesos que ya están en curso, porque siguen estando en el marco jurídico vigente", agregó.





En tanto, Daniel López, presidente de Suma por la Educación, refirió que en el ámbito educativo hay sorpresa y preocupación por esta acción.



"Lo primero que vemos es que el memorándum fácilmente puede ser imputable. Legalmente, no tiene ninguna validez; sin embargo, lo que nos preocupa es que el llamado de este memorándum es a violar la Constitución, atenta el Estado de Derecho. Esto da sospechas de un acto dictatorial, y eso nos tiene que poner alertas a todos", dijo López.



"El mensaje que deja el Presidente es lo que nos debe de poner a todos alerta porque atenta en contra del derecho a la educación".

El trasfondo, intuyó, es un tema político por el control de plazas, por el que -dijo- está pugnando la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

"Le está dando prioridad al tema político sobre la educación y el derecho a la educación de las niñas niños y adolescentes; y eso sí es muy preocupante como País. Quien debe de ser la prioridad en la discusión, deben de ser los estudiantes mexicanos. Dejen de ver la educación como un negocio", apuntó.



"El memorándum es una incongruencia total. El Presidente cierra con la frase: nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, cuando realmente él está proponiendo hacer las cosas a la fuerza, sin razón y quiere saltarse el derecho y eso es lo que nos preocupa", añadió.



Por su parte, Manuel Gil Antón, experto en temas educativos del Colegio de México refirió que el anuncio fue sorpresivo y en un momento en el que el Poder Legislativo se encuentra con la guardia baja.



"Todos estamos sorprendidos. Estamos ante un hecho sin precedentes. El Presidente puede dar instrucciones a sus colaboradores, porque son sus empleados. Él los nombró, pero las instrucciones que puede dar no pueden estar en contra de la ley vigente, hasta en tanto se desahogué en el Congreso", denotó.



"El Presidente dice: 'si ustedes no se ponen de acuerdo, yo tengo capacidad para resolver este problema'. Cuestión que no hablaría bien de la división de poderes, además, con el Congreso en receso, por vacaciones y con muchas personas en periodo de descanso, ha sorprendido a muchos.



"Estamos ante una cuestión inédita, insólita, e incorpora más incertidumbre al problema. Espero que esto sea rápidamente resuelto y que desde luego no es aceptable el desequilibrio de los Poderes de la Unión", confió.