Vence plazo para Robles ante Sección Instructora

Ciudad de México.-A unas horas de que concluya el plazo para que Rosario Robles comparezca ante la Sección Instructora que analiza la procedencia del juicio político en su contra, el presidente de órgano legislativo, Pablo Gómez, informó que no han recibido notificación alguna de la ex Secretaria de Estado.

El 4 de diciembre, la Sección Instructora acordó establecer el 10 de diciembre como plazo para que la ex funcionaria federal notificara su interés de presentarse ante los cuatro integrantes de la instancia que se instauró como órgano de acusación.

a ex Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tenía las opciones de comparecer personalmente o bien hacerlo por escrito. No obstante, Gómez informó que hasta el momento no han recibido aviso alguno.

Ninguna de las dos cosas ha ocurrido todavía, el plazo está abierto", señaló.

Gómez dijo que el plazo vencerá en el último minuto de este martes e informó que lo que sí esperan es la presencia de los abogados de Robles en San Lázaro.

En caso de que la ex Secretaria no se presente y no envíe notificación alguna, la Sección Instructora dará por hecho que niega las acusaciones en su contra.

Una vez que venza el plazo, dicho organismo legislativo resolverá la apertura del periodo de pruebas que, de acuerdo con la la ley, es de 30 días naturales.

Al término de ese plazo, los diputados decidirán si prolongan o no el periodo de pruebas, tras lo cual deberán emitir una resolución de procedencia o no procedencia de juicio político.