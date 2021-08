¿Vendedoras o traficantes? Sedena compra sus armas a las empresas de USA demandas por México

México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha comprado armas de fuego a algunas de las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos demandadas recientemente por el gobierno de México.

Según documentos públicos de la Sedena, apenas el año pasado se compraron para uso propio armas largas a Barret Firearms Manufacturing, INC., una de las compañías demandadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin detallar el modelo ni cantidad de armas adquiridas, el Ejército Mexicano pagó 15 mil 532 dólares, lo equivalente a unos 310 mil pesos, por cada arma comprada a la compañía estadounidense.

Previamente, en 2014 y 2017 la Sedena compró armas largas a la misma empresa, cuya sede se encuentra en Tennessee, Estados Unidos.

Tanto Barrett Firearms Manufacturing, INC. como Colt's Manufacturing LLC (también demandada) participan actualmente en una licitación pública internacional de la Sedena.

La licitación es por la compra de 33 fusiles automáticos, 15 fusiles de precisión, 3 ametralladoras de apoyo terrestre, 3 ametralladoras para apoyo aéreo y 3 ametralladoras con cañón múltiple, así como accesorios y municiones.

Además de comprar los equipos para uso propio, el Ejército Mexicano se ha desempeñado como intermediario para la compra de armas a seis de las empresas demandadas, por parte entidades federativas, particulares, empresas privadas de seguridad, entre otras.

La Sedena ha comprado sus armas a algunas de las empresas de USA demandadas por el gobierno de México. Foto: Cuartoscuro

10 billones de dólares como compensación

Esta información se da a la luz de la demanda que el gobierno de AMLO presentó contra 11 empresas fabricantes de armas de USA, a las que acusa de contribuir al tráfico de armas a México en beneficio de grupos criminales.

Las compañías demandadas son: Smith & Wesson Brands, INC.; Barrett Firearms Manufacturing, INC.; Beretta U.S.A. Corp; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms, INC.; Colt's Manufacturing Company LLC.; Glock, INC.; Glock GES.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. INC.; Witmer Public Safety Group, INC. e Instestate Arms Corp.

El gobierno federal acusa a dichas empresas de "conducta ilegal" por diseñar, vender y distribuir sus armas con la conciencia de que equipan a cárteles de la droga y grupos criminales en México.

Por ello, el gobierno mexicano exige a las compañías estadounidenses una compensación de 10 billones de dólares, equivalentes a 199 mil 726 millones de pesos mexicanos.

Según un estudio realizado por las autoridades de México, se estima que en los últimos 10 años unas 2.5 millones de armas fabricadas en USA fueron traficadas ilegalmente al país, un periodo marcado por un alarmante aumento de homicidios por parte de grupos criminales e incremento de control territorial de cárteles en numerosas regiones del país.