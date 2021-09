"Vengativo, tracalero y corrupto", ¿Ahora por qué Vicente Fox arremetió contra AMLO?

México.- ¿Ahora por qué? Tal vez te preguntes, pues durante el transcurso de este martes 31 de agosto el expresidente Vicente Fox Hinojosa publicó un mensaje contra el mandatario morenista Andrés Manuel López Obrador.

El panista usó su cuenta de Twitter para compartir un escrito del excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, en el cual recriminó a AMLO por no dar acceso a la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República tiene en su contra.

Vicente Fox cuestionó al líder del Movimiento de Regeneración Nacional por no proporcionar el expediente al antes mencionado, además, afirmó que juega con "la ley, la justicia y los derechos humanos".

Para rematar, llamó a López Obrador "Vengativo, tracalero y corrupto" con la siguiente publicación:

"Que pasó Sr.lopez ??? Jugando con la ley, la justicia y los derechos humanos??? Vengativo, tracalero y corrupto!!!".

El mensaje de Ricardo Anaya que Vicente Fox compartió en su Twitter fue el siguiente: "Van 11 veces que pido acceso a la carpeta. Tengo derecho a saber de qué me acusa la Fiscalía de López Obrador. SIGUEN SIN DARME ACCESO. ¿A qué le temes AMLO? El marrullero y chueco ERES TÚ".

Recordemos que el excandidato presidencial fue acusado por la FGR de haber recibido sonornos de cara a la reforma energética, así como de otros actos de corrupción, por lo cual fue solicitado a declarar en un reclusorio.

La primera audiencia de Ricardo Anaya no se llevó a cabo por dos razones, principalmente porque el organismo de seguridad no entregó la carpeta de investigación a la defensa y porque el político no se encuentra en el país.