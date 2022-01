Vengo de abajo y no niego fotos: Cuauhtémoc Blanco rechaza conocer narcos de Morelos que aparecen junto a él

Morelos.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, negó conocer a los presuntos líderes del narco que lo acompañan en una fotografía, asegurando que viene "de abajo" y no le niega fotos a nadie.

Fue el martes 4 de enero de 2022 cuando salió a la luz una foto de Cuauhtémoc Blanco junto a tres presuntos líderes de grupo criminales que operan en Morelos, la cual fue publicada por el diario El Sol de México.

Cuestionado sobre el tema ese mismo día en un evento público, el gobernador de Morelos negó conocer a los líderes criminales con los que aparece, argumentando que le piden muchas fotos y no cuestiona a nadie sobre sus ocupaciones.

El exfutbolista recordó que en el proceso electoral 2021 le tomaron una foto con un hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien no conocía, pero al ser "tan buena gente" y venir "de abajo", él no le niega fotos a nadie.

"En el proceso electoral también me sacaron una fotografía con el hijo de El Chapo. Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo, no le voy a negar la foto a nadie porque soy una persona que viene de abajo", explicó Cuauhtémoc Blanco.

En la imagen recién revelada aparecen junto al gobernador de Morelos Irving Eduardo Solano Vera, alias "El Profe" o "El Gato", presunto líder de Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido el 17 de febrero de 2021.

También aparece Raymundo Isidro Castro, "El Ray", jefe de plaza del CJNG en Morelos, detenido en mayo de 2019 y asesinado el 30 de octubre de ese año en el penal de Xochitepec.

Además, junto a Blanco posa Homero Figueroa Meza, alias "La Tripa", líder del grupo criminal conocido como Los Tlahuicas o Comando Tlahuica, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

El gobernador de Morelos aparece junto a tres presuntos líderes de grupos criminales. Foto: El Sol de México

Narcomantas con amenazas

Al día siguiente de que el gobernador de Morelos negara todo vínculo con los tres narcotraficantes, aparecieron tres "narcomantas" con amenazas en su contra, en las que además le recordaron sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el asesinato del activista Samir Flores, ocurrido el 20 de febrero de 2019 en la comunidad de Almicingo.

Dos de las mantas fueron colocadas en el municipio de Yautepec, una en pleno Zócalo, y la tercera cerca de la estación de Bomberos en Cuautla. En resumen, en ellas se acusa a Cuauhtémoc Blanco de recibir dinero de grupos criminales, conocer datos exactos sobre el asesinato de Flores y realizar actos ilícitos durante su cargo como alcalde de Cuernavaca.

"Acuérdate quien te mandaba dinero para comprarte ropa culer#, me respetas y te respeto, de lo contrario soltaré datos exactos de la muerte de Samir", dice una de las mantas.

Hasta el momento, Cuauhtémoc Blanco no se ha pronunciado sobre el contenido de las narcomantas. Haciendo caso omiso a la polémica, el mandatario estatal se ha limitado a compartir fotos en redes sociales de él partiendo la rosca de Reyes.