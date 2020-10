"Veo una posición temerosa al presidente": Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky

México.- De cara a las elecciones del 2021, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, confirma la existencia en México de una oposición disminuida y temerosa al uso de la fuerza que el presidente de la república puede tener en muchos sentidos, incluso afirma que "desde Salinas no había alguien que supiera usar el poder como lo sabe usar Andrés Manuel López Obrador".

En entrevista para Debate, el especialista en estudios de opinión pública y marketing político se refirió a las expectativas político-electorales en la ruta por la sucesión de la gubernatura en Sinaloa, y anticipó una pelea entre Morena y el PRI, ambos con sus propios conflictos internos para definir al candidato, pero con marcadas diferencias para afrontarlas, pues "en el PRI, una vez que se pelean, se traicionan y se amenazan".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De cara a la elección del 2021

En torno a la sucesión por la gubernatura en Sinaloa, Roy afirma que Sinaloa es un caso muy especial porque el gobernador Quirino Ordaz es, de los priistas, el mejor evaluado, pero también López Obrador está bien evaluado en Sinaloa.

La pelea se ve venir entre Morena y el PRI. Yo no veo un PAN que haya generado una figura

Añadió que lo fuerte de la pelea, mas no el triunfo, dependerá de la forma de elegir candidatos, pues en el PRI se están peleando fuerte por la candidatura, y en Morena también, incluso mencionó a Rocha Moya, a Imelda Castro y a Gerardo Vargas en esa pelea.

Sin embargo, recordó que en Morena los pleitos los procesan de otra manera; mientras en el PRI, una vez que se pelean, se traicionan y se amenazan.

Para la elección del próximo año, el presidente de Consulta Mitofsky anticipa que la prioridad para AMLO será lograr no la mayoría en el Congreso, sino territorio; es decir, gubernaturas y alcaldías que le sirvan más pensando en la elección del 2024; sin embargo, añadió que como tampoco está de más formar una mayoría legislativa, de lograr el tres por ciento de la votación los tres nuevos partidos, garantizan 18 diputados federales que podrán ser afines al presidente y le permitirán conservar una mayoría sin alianza.

La popularidad del presidente

En torno a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, Roy Campos precisa que los 58.8 puntos con que amaneció ayer es el mismo valor que tuvo el primero de enero de este año, y es el máximo valor que ha tenido en todo el año.

"Después de haber caído hasta 46 puntos, recupera el valor con el que inició el año. Para López Obrador no sé si sea bueno, pero es como cuando te miras al espejo, y te ves guapo. Yo creo que para su ego, para su feeling, se siente bien. La pregunta es si es bueno para nosotros".

Recordó que AMLO no llegó al poder por una propuesta de Gobierno, sino porque representaba un cambio a los malos Gobiernos, corruptos, ineficientes. Y la "telenovela" Emilio Lozoya y las detenciones de García Luna y del general Salvador Cienfuegos son una validación de su lucha, una ratificación de su discurso.

Incluso explica que la fuerza de la popularidad del mandatario tiene que ver con la asignación de responsabilidades.

"El ciudadano que votó por él no lo ve responsable de la caída económica, sino como algo mundial; no lo ve como responsable de la inseguridad porque está mostrando cómo un general y un exsecretario estaban coludidos. Es decir, hay responsabilidades previas, y mientras no lo responsabilicen directamente a él, no hay un castigo en términos de popularidad".

Consideró que la captura de Cienfuegos beneficia en corto tiempo al presidente porque ratifica su narrativa, pero le puede significar un riesgo a largo plazo y convertirse en un cisma para el Ejército, sobre todo si de esto sale que está completamente coludido.

"Él le ha dado fuerza en la construcción, en el traslado de valores, en el control de aduanas; no solo está combatiendo al crimen organizando, ya es la base de la Guardia Nacional, ya construyen Santa Lucía. Si no logran demostrar que lo del general fue un caso aislado y no un caso sistémico, se les puede revertir".

En cuanto a los temas que le han afectado a AMLO, Roy recordó que cada vez que el mandatario no puede controlar la agenda, porque todo se trata de control de agenda, y él está en campaña permanentemente, rápidamente la mueve hacia otro lado, pero cuando no puede, rápidamente le pega. Y puso como ejemplo el feminismo, que a principio de año le pegó porque no pudo conectarse y no lo entiende.

"Otro tema es el de los padres de niños con cáncer, un tema que no le gusta porque no ha podido controlarlo, porque hay una causa legítima. Y la migración, que no es de este año, pero es una agenda en donde no ha podido borrar la idea de que él atiende la migración por órdenes de Trump. Hace un año le pegó el ´culiacanazo´, y en su momento le pegó la renuncia de Urzúa".

Recordó que, en agosto, cuando aparecieron los videos de Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo dinero de parte de David León, López Obrador traía una tendencia permanente de más de 25 días subiendo su popularidad, pero a partir de ahí dejó de crecer.

"Aparece un jueves el video de Pío, el viernes es la mañanera más corta que ha dado, para antes que le preguntaran lo único que dice es que les recomienda que no se amparen y que se presenten. Al siguiente, lunes, saca su propuesta de consulta a los expresidentes, y en ese momento todo se voltea; que si se vale o no, que si es constitucional o no".

Una oposición temerosa al poder

Roy Campos hace referencia a una oposición disminuida, a un PRI sin fuerza y a un PAN con fuerza, pero no por su dirigencia, sino por gobernadores como Javier Corral en Chihuahua y Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, incluso Alfaro, de Movimiento Ciudadano, en Jalisco.

"Ahí está la oposición tratando de aguantar porque están enfrentando a un poderoso presidente, a un presidente que sabe usar el poder. Creo que desde Salinas no había alguien que supiera usar el poder como lo sabe usar López Obrador, el poder económico, el poder mediático, el poder de las fuerzas armadas, el poder político del voto en los congresos".