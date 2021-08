"Vete por donde no hay baches": AMLO cita a Estrada Ferreiro por problema de baches en México

México.- A propósito del plan nacional de bacheo que anunció, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó la polémica respuesta que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo tiempo atrás, cuando le sugirió a un ciudadano que se quejaba del problema que se vaya "por donde no hay baches".

En La Mañanera de este 5 de agosto, AMLO aseguró que el plan de bacheo será una realidad, ya que los baches son "una necesidad sentida" en las ciudades de México y,sin decir nombres, trajo a colación las controvertidas declaraciones de Estrada Ferreiro sobre los baches.

A un presidente municipal lo cuestionaban por los baches hace poco, y un ciudadano le decía: 'pues es que paso en la mañana y el bache, y regreso y el bache', entonces le contesta: 'pues ya no pases por ahí' (...) entonces se volvió una polémica por la respuesta", citó AMLO entre risas.

El mandatario también recordó la ocasión en que el alcalde de Culiacán acudió a una final de beisbol en el estadio de los Tomateros, y cuando su rostro apareció enfocado en la pantalla, la reacción masiva de los asistentes fue gritar "¡baches!" varias veces.

"Y luego me dicen que va el presidente municipal a un estadio en una final, y nada más lo enfocan y aparece en la pantalla, y empieza todo el estadio a gritar: ¡baches, baches, baches!", relató el presidente.

Fue en diciembre de 2019 que el alcalde de Culiacán protagonizó la polémica por su respuesta sobre los baches durante una rueda de prensa, por lo que se volvió viral en redes sociales, donde no faltaron los memes.

Culiacán es muy grande. Si tú vas por donde hay baches, hay varios baches; vete por donde no hay para que veas que no hay baches", fue el consejo del morenista.

Baches, una necesidad sentida

AMLO explicó que menciona la polémica de Estrada Ferreiro porque se trata de una "necesidad sentida", en respuesta a la supuesta burla del diario Reforma por el plan nacional de bacheo que anunció a principios de semana.

Aseguró que cuando visita ciudades y estados los ciudadanos se le acercan y le dicen: 'oiga, hay muchos baches'. "¿Y cómo les explico que es una responsabilidad de los gobiernos municipales y estatales, que no es un asunto que le corresponde al gobierno federal?", cuestionó.

El presidente mexicano afirmó que la Federación envía recursos a los municipios y estados que deberían ser destinados a reparar los baches, entre otras cosas, pero las crisis originadas por "la corrupción del gobierno neoliberal" empobrecieron a los gobiernos locales, que en ocasiones ni siquiera tienen lo necesario para pagar la nómina.

"Desde luego, ellos debieron cuando tomaron posesión de haber actuado, no que heredaron deudas muy grandes y no hicieron además los ajustes, no hubo austeridad para que alcanzara el presupuesto, la austeridad es fundamental", añadió AMLO.

El pasado lunes AMLO anunció un programa nacional para reparar los baches en las principales calles del país, y este jueves reafirmó que será una realidad pese a las críticas, a la vez que adelantó que se llevará a cabo en colaboración con gobiernos municipales y estatales.