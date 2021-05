Viajó a Monterrey para visitar a un amigo enfermo, asegura Mario Zamora

Sinaloa.- El candidato del PRI, PRD y PAN al gobierno de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum aclaró que su viaje en un avión a Monterrey, el cual se difundió en videos en redes sociales, fue para saludar a un amigo por cuestiones de salud.

El aspirante indicó que es de llamar la atención la vigilancia que le están haciendo. Dijo que al hacerlo, sus adversarios políticos sólo se darán cuenta “de cómo se debe de hacer campaña viendo a los sinaloenses de frente y van a comparar el que se queda dormido y el que está trabajando”.

“Es curioso, hay videos, gente siguiéndome. Luego lo más interesante, cuando nos bajamos del avión me venía acompañando a mí, un compadre mío, que es amigo mutuo, traía una mochila, le abrieron la mochila yo creo que pensaron que traíamos dinero. Yo me bajé rápido porque iba al baño, no había ido al baño. De estar haciendo cruceros me avisa mi compadre, para ir a ver a nuestro amigo, hay esta situación, fuimos. Me da mucha risa porque la gente me dijo, se subieron al avión y estuvieron revisando”, dijo el candidato ante medios de comunicación de Mazatlán.

El candidato indicó su equipo jurídico revisará si procede alguna denuncia, “pero llama mucho la atención lo desesperados que están.

Sobre el amigo al que fue a visitar a Monterrey, no quiso dar más información a los medios. “Por respeto a la familia omito decir su nombre, pero pude ir acompañado de otro amigo mutuo volamos a Monterrey, estuve con esta persona, le di un abrazo muy cariñoso y pude regresar de vuelta a seguir trabajando”, indicó.