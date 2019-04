Vicente Fox: AMLO usa tragedias para agredir a oponentes

México.- El ex mandatario Vicente Fox Quesada cuestionó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de usar las tragedias como "trampolín" para agredir a sus oponentes políticos, en referencia al ataque armado que dejó hasta el momento catorce personas muertas en Minatitlán, Veracruz.

En su cuenta personal de Twitter, Fox tuiteó lo siguiente: "Que vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión. No todo trata de ti AMLO, hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo sí. ¡No más violencia! #Minatitlan”.

En un segundo mensaje en redes sociales, mantuvo su postura crítica hacia los resultados del gobierno de López Obrador durante los meses que lleva su gobierno y señaló que :“El primer trimestre de AMLO ha sido el inicio más violento de los últimos sexenios”.

De nueva cuenta en otro tuit, se refirió a los hechos violentos que se registraron en Minatitlán y otros sucesos que se han dado a conocer durante este sábado, como que "Sube a 14 cifra de muertos en Minatitlán", "Hallan cuerpo embolsado en Edomex", "Asesinan a pintor y su familia en SLP".

Que vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión.



No todo trata de ti AMLO, hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo sí.



¡No más violencia! #Minatitlan https://t.co/bwKvteDl3t — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de abril de 2019

Reiteró que los homicidios y tragedias mencionadas corresponden a: "¡Esta es la realidad! Mientras, López atacando, deningrando, MINTIENDO".

Fox Quesada hizo varios comentarios en contra de AMLO, después de que publicó en redes sociales un mensaje hacia aquellos "que gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción".

"No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados", escribió López Obrador en Twitter.