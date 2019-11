Vicente Fox a AMLO: "No tienes mayoría. Soberbio, fantoche"

El ex mandatario Vicente Fox respondió al mensaje publicado en redes sociales por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde señala que la mayoría no permitirá otro golpe de Estado en México y le dijo que "no tienes mayoría. Soberbio, fantoche. Nadie hemos pensado así antes".

"Estas infundiendo temor al pueblo. Vas a salir por la vía democrática", acusó en su mensaje Fox a AMLO.

En su cuenta de Twitter, el político de Guanajuato le envió una recomendación al presidente de México: "Solo portate bien, Comandante Supremo".