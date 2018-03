"México es nuestro", dice Vicente Fox a AMLO

Lopitos ya se oyen pasos en la azotea y aún no empieza la campaña.Cae por tierra tus 12 años de mentir y engañar.Vas por tu tercera derrota y luego tu retiro a "la chingada" Tabasco.



Con ascenso de Meade, AMLO no puede sentirse ganador: Financial Times https://t.co/35RyRtCsn0