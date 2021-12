Vicente Fox asegura que AMLO pone una "trampa" a los mexicanos

México.- El expresidente Vicente Fox Quesada advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando una "trampa" mediante la revocación de mandato que, de cubrirse los requisitos necesarios, se realizará en abril de 2022.

Como en anteriores ocasiones, el ex mandatario federal hizo un llamado a todos los mexicanos para que no pierdan su tiempo en la consulta que, de juntarse las firmas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que llevar a cabo el próximo año para ver, mediante el voto ciudadano, si López Obrador se queda o no en la Presidencia de la República durante el resto de su sexenio.

Compartiendo una nota de El Financiero titulada "Consulta de revocación de mandato, en riesgo: solo 28% firmas son válidas", aseguró que, hoy en día, los mexicanos cuentan con las herramientas para "discernir", por lo que instó a no "perder el tiempo" con la revocación del titular del Poder Ejecutivo Federal.

"La ciudadanía hoy en día tiene talento para discernir. Se huele de lejos la trampa que le tiende López. A otra cosa mariposa!! No perdamos nuestro valioso tiempo!!", instó el expresidente Fox.

Vicente Fox advierte que AMLO tiene una trampa para los mexicanos/Fuente: Twitter @VicenteFoxQue

Revocación de mandato peligra por falta de presupuesto

Además de que la ciudadanía promotora de la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, a 19 días de que concluya el período para la recolección de firmas, no ha logrado recoger los apoyos ciudadanos que a esta fecha deberían tener, otro de los obstáculos para dicho ejercicio democrático es el recorte al presupuesto del próximo año que sufrió el INE.

El pasado mes de noviembre, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, mediante el dictamen que fue pasado al pleno, recortó casi 5 mil millones de pesos a los recursos solicitados por la autoridad electoral, monto que corresponde precisamente a la revocación de mandato, que tendrá la misma dimensión que una elección federal, ya que así lo mandata la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Tras que se aprobara el Presupuesto de Egresos (PEF) 2022 en la Cámara Baja, el INE advirtió que se ponía en riesgo la realización de la revocación, al no contar el organismo con los recursos para hacerla y no poder disponer de otros fondos debido a que los mismos están previamente empaquetados para diferentes actividades que realiza año con año el órgano autónomo.

Debido a ello, el INE ha promovido una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Poder Judicial ordene a los diputados federales liberar los recursos que este necesita para celebrar la revocación.