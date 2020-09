Vicente Fox da bienvenida a Ricardo Anaya: ¡Que alegría para México!

Ciudad de México.-A las celebraciones por el anuncio del excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, se sumó el expresidente Vicente Fox (2000-2006), quien le dio la bienvenida a través de un mensaje en Twitter y le manifestó "que alegría para México y los mexicanos" su retorno de lleno al escenario político.

Es importante mencionar que en 2018 no se sumó a la campaña presidencial de Cortés Anaya y apoyó las aspiraciones de José Antonio Meade por el PRI, luego de años de haber estado alejado de la política.

Anaya Cortés fue el candidato del PAN en la elección presidencial de 2018, y este 21 de septiembre anunció que regresaba a la política, situación que aprovechó Fox para externar su beneplácito por la decisión del también expresidente nacional del blanquiazul de volver al escenario político.

A través de las redes sociales Anaya publicó un video en Facebook, en el cual se escucha un mensaje que refiere a su regreso a la vida pública tras el trago amargo que dejaron las elecciones de 2018, que perdió ante el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el video Anaya da sus motivos de por qué se alejo de la política y dice lo siguiente: "Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente".