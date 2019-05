Vicente Fox le dice abusador a Trump, y apaciguador a AMLO

México.-El ex mandatario Vicente Fox criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador y le dijo que "eres el Presidente y no apaciguador" y le exigió que le ponga límites a Donald Trump, que "es un abusador, no un negociador", así como le recomendó a AMLO que necesita aplicar estrategia y no más palabras.

El ex mandatario señaló que la migración no es un asunto penoso como lo ha manifestado López Obrador, sino corresponde a un asunto de dignidad humana.

En el video que circula en redes sociales, Fox asegura que “Trump es un abusador no un negociador, México necesita ponerle límites y proteger a su nación, López necesita estrategia no palabras y más palabras, López eres el presidente no un apaciguador, representas al país queramos o no”.

En Twitter, el político guanajuatense insistió en que el programa se debe de resolver en términos de humanismo, respeto y pragmatismo, debido a la amenaza de aplicar gradualmente aranceles del 5% a partir del 10 de junio, a todos los productos mexicanos que ingresen a los Estados Unidos.

Parte 2 video. pic.twitter.com/wyleuqVL3J — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 31, 2019

El tema de migración no es negociable, dijo Fox y sentenció que debe de resolverse cada asunto por separado, y en su opinión es el mejor camino para México para resolver está crisis.