¡Vicente Fox no tiene remedio!: Se lanza AMLO contra el expresidente por difamarlo

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió contra el expresidente Vicente Fox Quesada, luego de que este último compartiera una información del mandatario, la cual fue desmentida.

Durante La Mañanera, AMLO exhibido una publicación de Vicente Fox en Twitter, donde destacaban que el mandatario quemaba pozos en Tabasco junto a comunidades indígenas, acusándolo de crear un gran impacto ecológico.

La infografía, que fue leída por Andrés Manuel en la conferencia, destacaba que, en una de sus intervenciones con las comunidades, abandonó a sus acompañantes “cobardemente” cuando estos fueron intervenidos por las autoridades, donde incluso murieron manifestantes.

AMLO habrá huido dejando a quienes lo apoyaban en el movimiento en su natal Tabasco, agrega la información.

Los datos fueron compartidos por Fox bajo la leyenda “apto para los que andan por ahí apoyando a este "señor" que ni siquiera merece nada”.

La información fue desmentida por el presidente Andrés Manuel, criticando a Vicente Fox por difamarlo, asegurando que el exmandatario no tenía “remedio”, luego de la gran campaña que ha tenido contra la actual administración.

“No es Fox, es un pensamiento, o sea y ya Fox no tiene remedio, no está exacto pero los jóvenes incluso de familias de clase media y alta, ´si merecen tener una información no tóxica, no la carga ideológica”, aseveró el mandatario desde su conferencia.

Vicente Fox/Twitter

Sigue la polémica

En la última semana se han desencadenado una serie de polémicas entre Vicente Fox y el presidente Andrés Manuel, luego de las críticas que el expresidente hizo por el llamado AMLOfest, asegurando que los asistentes eran acarreados.

Las declaraciones de Fox Quesada, así como las críticas a los programas sociales del Gobierno Federal, merecieron AMLO respondiera a su opositor, cuestionando qué había entregado él durante se sexenio en programas de conveniencia.

En este sentido, López Obrador aseguró que Fox sólo ayudo a “los de arriba”, beneficiando a personas por conveniencia en vez de a los mexicanos.

“Estaba viendo un mensaje del expresidente (Vicente) Fox, diciendo que si tenemos popularidad es por los programas sociales, porque entregamos lo que él llama “migajas”, yo le preguntaría, ¿él entregó, aunque le llame migajas, le entregó apoyos al pueblo? Nada, él gobernó para los de arriba”, declaró en una de sus conferencias matutinas.