Vicente Fox pide resignación a los ‘chairos’: lo que no se pudo hacer en 3 años ya no será

México.- El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, hizo un llamado a los denominados “chairos”, seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a resignarse ante la falta de resultados a casi la mitad el sexenio del mandatario morenista.

A través de su cuenta de Twitter, Vicente Fox se dirigió a los “chairos”, como se conoce a los adeptos de AMLO, indicando que ante las evidencias era necesario ser razonable y aceptar que no se cumplirán las promesas del presidente.

El expresidente Fox aseguró que lo que no se pudo hacer en casi tres años de gobierno, no se iba a lograr en lo que restaba del sexenio de Andrés Manuel.

Leer más: No se requiere mucha ciencia para extraer petróleo: recuerdan video de AMLO tras incendio de ducto de Pemex

Sin embargo, Vicente Fox indicó que la responsabilidad no era enteramente de AMLO, sino también de su equipo de trabajo, que no ha sabido realizar su trabajo.

“Queridos "chairos" ante tantas evidencias necesitamos ser más razonables y aceptar que si bien este gobierno nos lleno de ilusiones y esperanza, lo que no se pudo hacer en 3 años ya no será. No solo se trata de él sino sus políticas y su falta de oficio y equipo q le acompañe”, escribió Fox.

Vicente Fox ha destacado en las últimas semanas por ser más constante en sus comentarios sobre las acciones del presidente López Obrador, sobre todo en torno a la consulta ciudadana contra los últimos 5 expresidentes que se realizará el próximo 1 de agosto.

Vicente Fox/Twitter

El expresidente, que cuyo nombre está en la lista de los exmandatarios que se enjuiciarían, se ha declarado en contra de la realización de la consulta, asegurando que es un berrinche de AMLO que tendrá un gran costo al Instituto Nacional Electoral (INE).

Así, Vicente Fox pidió a los mexicanos no prestarse a la “farsa”, evitando participar de la consulta ciudadana.