Vicente Fox tunde a Fernández Noroña en Twitter

México.- El ex presidente de México, Vicente Fox arremetió contra el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña a traés de Twitter luego de que este último increpara a una mujer en un aeropuerto de México.

Vicente Fox tundió al legislador e incluso lo señaló como una persona cerca del fanatismo (por Andrés Manuel López Obrador) y alguien "lejos de la educación".

Ay Fernández Noroña tan cerca del fanatismo y tan lejos de la educación, se lee en la publicación que vincula un video.

El pasado 18 de mayo EL DEBATE publicó que el equipo del diputado Gerardo Fernández Noroña compartió en redes sociales un video donde el legislador reclama a una señora y la acusa de haberlo llamado "pejezombie".

Ay @fernandeznorona tan cerca del fanatismo y tan lejos de la educación https://t.co/cRkv8JaRBg — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 19, 2019

Estoy esperando abordar el vuelo a Los Cabos y esta señora me dice que soy un pejezombie, indica Fernández Noroña en el video.

"Yo a usted no la conozco, no le he faltado al respeto, no sé quién sea y no me acerco a decirle ninguna majadería y usted simplemente, gratuitamente, me dice pejezombie ¿A cuenta de qué?".

La mujer responde que su comentario se debe a que es compañero del señor "Peje".

"Del compañero Presidente, más respeto, es su Presidente, se llama Andrés Manuel López Obrador, no es Peje", revira Noroña.