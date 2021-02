Vicente Fox vs AMLO: Pide no votar por Morena en las elecciones de junio

México.- Fiel a su costumbre el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, no permanece grandes lapsos de tiempo desconectado de la vida política nacional, y con unas elecciones en puerta se espera que su interacción aumente. En esta ocasión salió a pedir a los ciudadanos que no voten por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Mediante una publicación hecha en su cuenta oficial de Twitter, el panista dejó un breve pero contundente mensaje para los mexicanos, donde consideró que el partido político del Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quita a México "más de lo que tuvimos".

Morena no da pie con bola", publicó Fox.

Como si de un spot político se tratara, el exmandatario cuestionó " De verdad vas a votar por ellos? No te bastan 3 años??", para después cerrar el mensaje con un recordatorio: "Recuerda el 6 de Junio por quien NO. NO a Morena".

Y no es la primera ocasión que arremete en redes sociales contra Morena, pues apenas el anterior 15 de febrero, hace dos días, compartió una nota periodística que habla sobre un supuesto desmoronamiento de Acción Nacional, desmintiéndolo de inmediato.

Absolutamente falso. No se desmorona nada. Vamos con todo. Vamos a ganar junio 6. Va x México”, publicó.

El siguiente seis de junio tendrán oportunidad de votar más de 95 millones de personas en 30 entidades, 5 millones de mexicanos más que en el 2018. En lo0s comicios se elegirán a 500 diputados federales, 15 gobernadores o gobernadoras, Mil 63 diputados de 30 congresos locales y Mil 926 ayuntamientos en 30 entidades.

Las elecciones siguientes tendrán especial importancia porque podría significar un cambio en la distribución de poderes del país, que según algunos periodistas y políticos se encuentra concentrado en Morena desde hace tres años, cuando AMLO ganó la Presidencia y Morena arrasó a nivel nacional.

