Víctimas del crimen organizado son víctimas de AMLO por "cuidar" delincuentes: Lilly Téllez

"¡No, así pienso! (...) Hay quienes pensamos que no somos malos por naturaleza , son las circunstancias las que nos llevan a actuar de esa forma", explicó AMLO.

El mandatario explicó que, como él, hay quienes consideran que los humanos no son "malos" por naturaleza, por lo que todas las personas deberían tener los mismos derechos, incluyendo el derecho a la vida.

En La Mañanera del 16 de mayo, AMLO insistió en que no se equivocó al declarar que su gobierno también busca proteger la vida de los criminales , luego de la polémica por la persecución contra militares en Michoacán.

Lilly Téllez aseveró que no hay que doblarse ante los delincuentes, en respuesta a las declaraciones de AMLO. Imagen: Captura de Twitter

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez declaró que los delincuentes no deben ser asesinados , pero tampoco hay que doblarse ante ellos, sino que deben ser procesados por sus delitos , respondiendo así a las declaraciones de AMLO , quien dijo que su gobierno también "cuida" a miembros de bandas criminales.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.