Víctor Manuel Castro no demerita la participación de personajes del medio artístico en la política

Baja California Sur.- La posibilidad de que personajes del mundo artístico o deportivo sean candidatos a gobernar un estado o municipio es real en este 2021. Al respecto, el candidato de Morena a la gubernatura de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, dijo que ser parte de estas disciplinas ajenas a la política no demeritan que sean personas preparadas y con buena intención de gobernar.

Respecto al INE, el candidato morenista advirtió que no se le puede dar un cheque en blanco.

“No. Puede haber artistas muy serios que pueden contribuir en los procesos de selección de personas que dirijan a sus comunidades, puede ser que alguien sea un artista de los medios donde hay humor, pero en su visión política, trabaje con el proyecto con seriedad”, señaló.

Aunque, para el candidato el hecho de que sean personas conocidas públicamente por su arte o disciplina no es algo importante, ya que el que sean populares no demerita su causa.

“A veces los jalan por la popularidad, pero su popularidad puede ir acompañada de una profunda visión social, económica o formal, hay muchos actores y artistas y cantantes que están bien formados académicamente, social y moralmente, no le veo yo el porqué tendrían que excluirlos”, dijo.

Al respeto de este proceso electoral 2021 y del principal organismo que deberá velar por su buen manejo: el Instituto Nacional Electoral, el candidato aceptó que no es posible darle un cheque en blanco al Instituto.

“Bueno, no puedo yo firmar un cheque en blanco a un Instituto Nacional Electoral que ha causado muchas dudas en elecciones pasadas, gastos excesivos de campañas, donde se sigue comprando el voto, donde se sigue usando el dinero de manera verdaderamente descarada, la gente sigue contemplando formas democráticas bastante tradicionales, en eso creo que el Instituto no se ha aplicado”, comentó.

Mencionó que en Baja California Sur el propio gobernador del estado ha sido sancionado por involucrarse en el proceso, por entrometerse en tema electoral, por lo que hasta le dieron medidas cautelares, algo sin precedentes y que manda un buen mensaje, dijo, pues la democracia debe ser defendida por todos, sin ideologías, sin partidos y pensar en el respeto.

“La democracia es respeto, no solamente al voto, es respeto al proceso, respeto a la gente, el no humillar a la gente con despensas, con dinero, no jugar con la pobreza de nuestros compatriotas, eso es la democracia, es la gente que libremente elige y escoge y los resultados obedezcan a la transparencia, a la equidad y no al abuso y al mal uso del dinero para torcer el rumbo de un proceso electoral, yo creo que el Instituto Nacional Electoral sí le ha quedado a deber al país en esa parte, son muy evidentes, por eso no le entregaría yo un cheque en blanco”, insistió.