Víctor Manuel Toledo, titular de Semarnat no ha presentado su renuncia: AMLO

Sonora.- Este jueves durante La Mañanera en Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo no le ha presentado ninguna renuncia. Lo anterior respecto a que en las últimas horas comenzaron a circular unos audios de Víctor Manuel Toledo mostrando su descontento con la Cuarta Transformación.

Tras ello Andrés Manuel López Obrador reconoció que en su Gabinete hay discrepancias, pues, afirmó, no hay pensamiento único y todos opinan con libertad.

En el Gabinete nuestro hay discrepancias, no hay pensamiento único, se da la libertad para que todos opinen, desde luego yo soy el responsable del resultado final, yo soy el que al final decido, dijo en conferencia mañanera.

"Y en ese caso, yo soy el responsable y no son los secretarios los responsables de decisiones, tiene que ser el Presidente, entonces busco siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene y decido, en función de lo que conviene más al pueblo".

AMLO aseguró que no ha hablado con el titular de Semarnat, pero aseguró que no le ha presentado su renuncia. Asimismo, recordó que las diferencias son normales en un proceso de transformación y recordó al Gabinete del ex Presidente Benito Juárez.

"No he podido hablar con él, con Víctor Manuel, pero pues esto es, yo diría normal en un proceso de cambio, de transformación, el mejor Gabinete, ya lo dije una vez y lo repito, creo que lo he dicho varias veces, el mejor Gabinete que ha habido en la historia de México fue el Gabinete del Presidente Juárez, no habido un gabinete mejor y ellos, los integrantes de este gabinete, primero renunciaban constantemente, si hacen ustedes el análisis histórico, el presidente Juárez no sé, pero debe haber tenido unos 10 o 15 Secretarios de Hacienda", refirió.

Y le presentaban la renuncia constantemente, imagínense las diferencias entre liberales moderados y liberales radicales, se enfrentaba como Ford, que era moderado, con Ocampo, que era radical.

Revela audio pugnas y descontento con la 4T

Como si confrontara desde la Oposición, el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, no dejó títere con cabeza y arremetió hasta contra el Presidente de la República.

En un audio de una conversación con sus colaboradores, Toledo consideró que la Cuarta Transformación (4T) no existe como un concepto claro y que el Gabinete federal está sumido en luchas de poder que anulan el proyecto de cambio que él y su grupo sí enarbolan.

Toda nuestra visión (de transformación) no está para nada en el resto del Gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente, juzgó el Secretario de Medio Ambiente.

Víctor Manuel Toledo. Foto: Reforma

Cuestionó a distintos funcionarios, como Alfonso Romo, quien según su opinión ha adquirido poder dentro del Gobierno y actúa en favor de empresarios. También señaló a Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura, que trata de imponer la visión que ha imperado entre las grandes corporaciones agrarias e ir en contra de la ecología.

Refirió que ambos funcionarios lo citaron al menos tres veces luego de que la Semarnat detuvo la importación de glifosato, que es el principal veneno de los plaguicidas, para que cambiara la medida.

La respuesta no solamente de Sader, sino del Gobierno norteamericano y de 20 embajadas en México contra lo que hicimos en Semarnat ha sido apabullante, se quejó según el audio.

En el caso de Constellation Brands, refirió que desde Gobernación el subsecretario Ricardo Peralta operó para que la cervecera se quedara en Baja California.

