Víctor Trujillo compara a AMLO con el protagonista de esta popular película

México.- El actor Víctor Trujillo, de nueva cuenta, se fue contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; en esta ocasión a propósito de la consulta de revocación de mandato que se celebrará el próximo domingo 10 de abril.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, el actor que da vida al payaso "Brozo", comparó una imagen del titular del Poder Ejecutivo Federal con la película La locura del rey Jorge (The Madness of King George), película de 1994 basada en una obra de teatro del dramaturgo Alan Bennett.

Víctor Trujillo compara a AMLO con el rey Jorge III de Reino Unido/Fuente: Twitter @V_TrujilloM

La referida película relata la historia del deterioro mental del rey Jorge III de Reino Unido, quien reinó sobre Gran Bretaña e Irlanda desde 1760 hasta 1801, quien padeció desordenes mentales y nerviosos a consecuencia de la porfiria.

La imagen compartida por Trujillo en sus redes sociales bajo la leyenda "same energy", muestra al presidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes situaciones, iluminado por el sol y entre nubes en el cielo. En la imagen aparece el texto "con amor se paga" y la consigna !Que siga AMLO!, al tiempo que llama a votar el próximo domingo 10 de abril en el ejercicio de participación ciudadana directa.

Durante los últimos días, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha enfocado en promover la consulta de revocación de mandato, al tiempo que diversos funcionarios, militantes y simpatizantes de Morena se han avocado en descalificar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Secretario de Gobernación promueve la revocación de mandato

Pese a que la Ley Federal de Revocación de Mandato prohíbe a los servidores públicos promover el ejercicio democrático, no han sido pocos los funcionarios morenistas y afines a la Cuarta Transformación que han promocionado el ejercicio de participación ciudadana directa.

Apenas el fin de semana pasada, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, promovió la consulta de revocación de mandato en el estado de Sonora, asegurando no temerle a las sanciones que le puede imponer el Instituto Nacional Electoral.

“Me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con [Alfonso] Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir es un honor que me corran por apoyar a Obrador”, refirió el secretario de Gobernación.