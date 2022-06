Víctor Trujillo exhibe a Adán Augusto López por campaña anticipada para 2024

México.- El actor Víctor Trujillo, conocido por dar vida al payaso Brozo, exhibió a Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), por actos anticipados de campaña para las elecciones de 2024 con Morena.

Luego de que el sábado 12 de junio Morena llevó a cabo un mitin en Toluca, Estado de México, donde estuvieron presentes los aspirantes a la candidatura presidencial: Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, el actor que interpreta Brozo reaccionó en redes sociales.

Retomando las palabras de Adán Augusto cuando fue cuestionado sobre las supuestas amenazas al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a través del senador Manuel Velasco, Víctor Trujillo exhibió los actos anticipados de campaña del titular de Segob.

"-Con este tono de voz, ¿cree que pueda incurrir en actos adelantados de campaña?- 'La balada de Adán Augusto'", escribió el intérprete de Brozo.

El comediante compartió también un breve video donde se observan vehículos con imágenes en grande del funcionario con su mano levantada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la leyenda "#AdánVA, Movimiento transformador del Estado de México", en un evidente adelanto de campaña presidencial para las elecciones de 2024 y las elecciones de 2023, donde se renueva la gubernatura de Edomex.

Víctor Trujillo exhibió a Adán Augusto por sus actos anticipados de campaña para 2024. Foto: Twitter

De acuerdo con diversos medios, la campaña anticipada de Adán Augusto con Morena ha comenzado a verse en diversos estados como Nuevo León y Veracruz.

Cuestionado sobre esta precampaña, el presidente AMLO aseguró no estar enterado y advirtió que no debe haber tapados para 2024, lo que pareciera ser un respaldo sutil a las acciones del secretario de Gobernación.

"Lo que he dejado de manifiesto y voy a seguir repitiendo es que ya no hay tapados y no debe de haber tapados, esa es una práctica del pasado, de la época del dedazo", respondió AMLO en La Mañanera del viernes 10 de junio.

El propio López Obrador ha presumido sus "corcholatas" para la sucesión presidencial, dejando en claro que cualquiera de los aspirantes tiene su respaldo. Entre los nombres destacan, además de Adán Augusto, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard, e incluso la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Durante su intervención en el mitin de Morena celebrado en Toluca, Adán Augusto se dijo agradecido por el apoyo de los militantes, aunque resaltó que "todo llega a su tiempo y ahora es el tiempo de la unidad y de la transformación del país".

"Es la hora de la unidad, no nos equivoquemos, vamos a ganar el Estado de México, vamos a ganar Coahuila y vamos a ganar en 2024, pero tenemos que ir juntos, dejemos de lado la aspiración personal, esa es mi convicción, no tenemos derecho a regatearle al hombre que está transformando al país", declaró el aspirante a la candidatura de Morena.