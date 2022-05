Víctor Trujillo y Lilly Téllez aplauden agresión de Héctor Suárez a periodista

Ciudad de México.- El pasado miércoles 4 de mayo, el periodista Vicente Serrano denunció a través de redes sociales haber sido víctima de una presunta agresión por parte del actor Héctor Suárez Gomíz en un restaurante del centro comercial Plaza Artz de El Pedregal.

Fue en una pequeña publicación que el comunicador afirmó que el actor lo había atacado físicamente y le "reventó los lentes en la cara", en la que además anexó una fotografía de los anteojos.

Tras esto Serrato compartió un video en el que se le aprecia enfocando al actor quien está acompañado de una mujer y lo confronta para solicitarle que repitiera todo lo que le había dicho.

"No dijiste que me ibas a romper la madre", cuestiona el periodista al actor, quien responde; "No eres un periodista domesticado... y lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono".

En la grabación Héctor Suarez también señala que confrontó a Vicente Serrato, quien no hizo nada pues afirmó tuvo miedo. Asimismo reconoció que sí le rompió los lentes, "así cómo te da la gana de meterte conmigo en las redes".

Tras este hecho, hubo quienes repudiaron la agreción del actor, mientras que algunos como el comunicador Victor Trujillo defendieron a Suárez Gomís tachando al periodista de "chayotero" del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Aunque siempre la desconocen, la provocación es la hija consentida del discurso de odio.

Ante ella, templanza y frialdad. Inteligencia. Recuerda que quienes nunca podrán ser héroes, buscan refugio fácil y rápido en la lista de los mártires", escribió quien personifica al payaso Brozo y envió "un abrazo" a Héctor Suárez.

Publicación Víctor Trujillo

Al igual que Brozo, la senadora Lilly Téllez del Partido Accción Nacional celebró las acciones del actor, y lo felicitó por "no dejase intimidar por ese lépero".

Mintras tanto la Comisión Nacional de Derechos Humaos condenó la agreción en contra del periodista al la Secretaría de Gobierno el fortalecimiento de los mecanismos de protección.

“Condenamos la agresión física en agravio del periodista @_VicenteSerrano, atribuida al actor Héctor Suárez Gomiz, motivada por el disentimiento de opiniones; de manera inmediata, solicitamos al #Mecanismo de @SEGOB_mx el fortalecimiento de su esquema de protección”, escribió la CNDH en redes sociales.