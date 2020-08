Videgaray: acusaciones de Lozoya son falsas y temerarias, busca librarse de consecuencias de sus actos

Ciudad de México.-Ante las acusaciones realizadas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso respondió con una carta publicada en redes sociales y dijo que las imputaciones en su contra son "falsas, absurdas, inconsistentes y temerarias" y aseguró que "las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos".

En la copia de la denuncia Lozoya señala a Videgaray de ser el principal operador de los sobornos en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, y a quien específicamente lo reconoce como la persona que le daba las instrucciones para la entrega del dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht a los legisladores, entre lo que menciona a diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN).

Expone en el documento firmado en Cambridge, Massachusetts que está listo para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad.

Hace referencia a la copia de la denuncia de hechos que circula en redes sociales y que fue difundida por los medios de comunicación, comenta que "las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas. Además, son absurdas, inconsistentes y temerarias", agrega.

Videragay sentenció que no va a permitir que por "una venganza política se le difame" y adelantó que está listo para atender el llamado de las autoridades correspondientes y por ello, mencionó que habrá de dirimir estos temas y defender si honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes.

Una copia de la declaración de Lozoya señala que el origen de esos recursos económicos provenían de la constructora brasileña Odebrecht. La entrega de ese dinero fue como parte de las instrucciones que giró el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray hacia Lozoya.

En el documento oficial dice lo siguiente: “Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura”.