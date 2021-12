Video de René Bejarano ha sido el peor “golpe político” que he recibido: revela AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló el momento más difícil en su carrera en la política en el país, destacando el videoescándalo de René Bejarano, su secretario particular, que fue exhibido mientras recibía dinero del empresario argentino, Carlos Ahumada.

Durante su conferencia matutina, AMLO recordó que cuando aún se desempeñaba como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, se dio a conocer un videoescándalo que involucraba a René Bejarano.

“El escándalo de ese argentino, (Carlos) Ahumada entregándole dinero a René Bejarano y el que era secretario de mi Gobierno (Gustavo Ponce Meléndez) lo graba él mismo, Ahumada, jugando en Las Vegas”.

Asimismo, precisó que el caso del desafuero también fue durísimo en términos políticos, sin embargo, el caso Bejarano fue peor para él, pues consideró que se puso en duda su honestidad como funcionario público.

"Me desaforaron, me quitaron el cargo, pero aún así me dolió más el otro, el que tenía que ver con la honestidad", dijo el presidente, al recordar que se exhibió a los dos funcionarios de su círculo cercano, Bejarano, quien había sido su secretario particular y a Ponce, su secretario de finanzas, recibiendo dinero.

Nombra culpables

AMLO aprovechó la oportunidad para revelar que distribución del llamado video de las ligas, fue realizada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, así como del excandidato a la presidencia, Diego Fernández de Cevallos.

En este sentido, indico que Ahumada entregó la grabación a Salinas y Fernández de Cevallos, y ellos a su vez entregaron el video a Televisa.

El presidente dijo que la conciencia es su principal tribunal de justicia y recordó estos hechos luego de volver a señalar que en la clase media hay un sector "que vivía al amparo del poder público".