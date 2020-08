Videos de Pío López Obrador y David son investigados por el INE, confirma Lorenzo Córdova

Ciudad de México.-Los videos en donde aparece Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el excoordinador nacional de Protección Civil, David León son investigados por el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron las quejas por probables delitos electorales.

Lorenzo Córdova, presidente del INE informó que lo primero es ubicar los hechos mostrados en los videos y las fechas para conocer si efectivamente el dinero que presuntamente se entregó fue reportado a las autoridades electorales. De acuerdo a la denuncia de las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán ante la Fiscalía General de la República (FGR), la aportación asciende a 2 millones de pesos.

En un diálogo que sostuvo Córdova con integrantes del Colegio de México (Colmex), explicó que las dos denuncias ya se tienen y se deben de iniciar las indagatorias. Lo primero será revisar si es un asunto que tenga que ver con fiscalización y si es el caso será la Unidad Técnica de Fiscalización que va a conducir las indagatorias.

En caso de que exista otro ilicito electoral, explicó que será la Unidad de lo Contencioso Electoral, quien añadió que en materia de fiscalización existe una doble vía y tendrá que decidirse si es materia de fiscalización o no .

Aclaró que no serán llamados a declarar Pío López Obrador ni David León, porque en materia de fiscalización no existen las testimoniales, y "no podríamos llamar a uno o a otro de los involucrados".