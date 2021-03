Vigilantes sacan a Sergio Torres de las instalaciones de la UAS

Sinaloa.- Al confirmar que ingresó con su equipo de trabajo a las instalaciones de Ciudad Universitaria para grabar un video y que no hubo altercados, respecto a su rechazo de que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) sea repartida como un botín político entre los partidos PAS y Morena, el precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, denunció que desde hace 15 años la UAS está secuestrada por el ex rector Héctor Melesio Cuén Ojeda y ahora se convirtió en “moneda de cambio”, al pactar candidaturas comunes con el morenista y abanderado de Morena al gobierno, Rubén Rocha Moya.

Explicó que él estudió dos carreras en la UAS, una en la facultad de Contabilidad y la segunda en Derecho, y como universitario, explicó que determinó realizar las grabaciones de su video frente al mural de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.

Dijo que leyó el comunicado de la universidad y ha visto la polémica que han buscado generar y “antes que nada debo decir que yo siempre seré respetuoso de la universidad, que fue quien me formó y le debo tanto, como universitario, yo tengo derecho a discutir el tema de la universidad”.

“La UAS debe de ser un espacio libre para expresar nuestras ideas, visiones, propuestas y para nuestros reclamos, porque es momento de discutir y reflexionar hacia dónde va la universidad o mejor dicho hacia dónde la quieren llevar Cuén y Rocha”, comentó el ex alcalde de Culiacán.

Agregó “se ha comentado que se da en una coyuntura política, pero no la puse yo, hay un hecho concreto, un pacto público y político entre dos partidos y dos ex rectores que han generado muchas dudas por sus circunstancias en las que se dio”.

“Con todo respeto, no nos pidan que guardemos silencio ante un acontecimiento que involucra directamente a la UAS, ahora resulta que no solamente quieren monopolizarla, sino también la opinión pública sobre la UAS, nada más les recuerdo que la libertad de expresión es un derecho humano y lo vamos a seguir ejerciendo, porque también les recuerdo que la universidad es de todos los sinaloenses y no debe ser botín político de los partidos ni patrimonio de las autoridades universitarias”.

“No fui intimidado”, afirmó

El abanderado del partido Movimiento Ciudadano narró que “este martes fuimos en compañía de unos amigos, entramos a la universidad en mi camioneta, nos dejaron pasar y entramos, yo tenía la idea de grabar un video en la UAS, que es una escuela pública, en donde hay 150 mil alumnos y en eso llegan unos vigilantes y nos guardias de la universidad y nos dicen sus consideraciones, que están amenazados si alguien entra y graba un video y pueden ser corridos”.

A los comentarios de los guardias, les respondió que “yo soy graduado, yo me titulé dos veces aquí, en su momento fui consejero universitario de joven y les dije déjenme hacerlo, si le dicen algo yo respondo, porque me lo pidieron amablemente.”

En segundos, menciona que “llegaron otros carros, otra gente y me comenzaron a grabar, no lo terminé y mejor me salí y el video lo grabe afuera, sobre la universidad, en donde digo que estoy de acuerdo que fue secuestrada y lleva más de 20 años”

También rechazó que Octavio Valenzuela, ex policía jubilado desde hace 10 años, que lo acompaña, ingresó a las instalaciones de la UAS portando un arma de fuego.