Vinculan a proceso a ex magistrados y juez por caso Infonavit

Nayarit.-Fueron vinculados a proceso los ex magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, y el ex juez Baldomero Zamora Rodríguez por el presunto despojo de viviendas a cerca de 60 mil derechohabientes.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Justicia de Nayarit en diciembre de 2018, en donde los ex magistrados y tres jueces fueron acusados de despojo de casas adquiridas con créditos de vivienda en los estados de Sinaloa, Sonora, Nayarit, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Jalisco, en donde las investigaciones presumen vinculos con notarios públicos y funcionarios del Infonavit.

Fue la madrugada de este jueves que el juez de control impuso una garantia de 16 millones de pesos para las tres personas involucradas en el caso, quienes podrán seguir en libertad enfrentando el proceso y únicamente no pueden salir de Nayarit.

A las 9:00 de la mañana del miércoles se inició la audiencia de imputación y se concluyó cerca de las 5:00 de la mañana del jueves en el Centro Regional de Justicia Penal, en contra de los ex magistrados Pedro Enríquez-Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, y de los jueces Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez.

Se estima un despojo de 60 mil viviendas de Infonavit en siete estados. | DEBATE

Se conoció que no asistieron a la audiencia a los ex jueces Justino Rodríguez, Braulio Meza y Mario Alberto Cervera, que este último no asistió al presentar un justificamente emitido por un cardiólogo, que el juez de control calificó como una acción dolosa.

Acusaciones

Los jueces tienen la acusación de ser coautores materiales por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos, fraude específico y ejercicio indebido de funciones.

En tanto, los ex funcionarios del Poder Judicial se les acusa de la firma de convenios de economía procesal con representantes del Infonavit el pasado 10 de octubre de 2013 con relación de 11 mil 716 escrituras que fueron a favor del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que representó la cantidad de 53 millones 455 mil 747 pesos.

Es importante recordar que el Congreso del Estado se realizó el jucio de procedencia JDP/CE/2018, en donde fueron desaforados un magistrado y cuatro jueces.

Previamente el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez, presentó su renuncia después de que fue involucrado en el escándalo de fraude de viviendas del Infonavit.