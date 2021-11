Vinculan a proceso a exfuncionaria de Sedesol implicada en Estafa Maestra

Recientemente, la extitular de Sedesol presentó un amparo contra el fallo del juez que le negó la prisión domiciliaria por cuarta ocasión, obligándola a permanecer tras las rejas por riesgo de fuga. Robles está vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que en sí mismo no prevé la cárcel obligatoria.

El juez de control José Rivas González del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte vinculó a proceso a la ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Sedesol , acusada de firmar un contrato por 23 millones de pesos con una universidad pública.

