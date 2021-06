"Vine a realizarme estudios": desmiente Felipe Calderón hospitalización por Covid-19

México.- Luego de que saliera a la luz información de que el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, había ingresado al Hospital ABC tras su contagio de Covid-19 la semana pasada, este publicó que acudió para realizarse estudios.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Felipe Calderón, señaló que debido a su contagio a Covid-19 acudió al hospital este lunes para dar seguimiento a su estado de salud "el cual evoluciona bien".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, el fundador del partido político México Libre aseguró que su oxigenación es buena y mantiene un pronósito favorable.

Leer más: Frena juez indefinidamente reforma que elimina regulación asimétrica de Pemex

Dado el COVID que padezco vine al hospital a realizarme estudios y dar seguimiento a mi estado de salud, el cual evoluciona bien, mi oxigenación es buena, el pronóstico favorable y mi ánimo mejor ante los resultados del domingo. Que no nos distraigan de los graves problemas de México", escribió.

Fue el pasado 1 de junio que Felipe Calderón informó en redes sociales haber dado positivo a Covid-19, con síntomas leves. Por lo que no podría asistir a los cierres de campaña, donde su esposa Margarita Zavala era candidata a Distrito Federal 10 de la CDMX.

Mensaje de Felipe Calderón en redes sociales | Foto: Twitter

"Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo", publicó en ese momento.