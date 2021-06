Violencia es responsabilidad de las autoridades y no del INE: Lorenzo Córdova

El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) se dijó listo para las elecciones de estar 6 de junio, aunque existan algunos puntos de conflicto pues aseguró que ellos no son responsables de proporcionar las condiciones de seguridad, sino el gobierno federal.

Así lo mencionó tras pronunciarse en relación a la situación que se vive en Aguililla Michoacán y otros tres municipios de la localidad donde se ha decidido suspender la jornada electoral ante la ola de violencia desata por grupos criminales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"En Aguililla, no estamos tratando de suspender. Ahí hay violencia, pero no es responsabilidad del INE. Estamos en la lógica de realizar las elecciones a lo largo del país, donde haya violencia es responsabilidad de las autoridades de seguridad pública y a ellas exigimos que se creen las condiciones", mencionó el consejero presidente del INE.

Leer más: Contempla INE no instalar 300 casillas por conflictos sociales y de inseguridad

Asimismo mencionó que hasta el momento no hay reportes de que casillas no se vallan a instalar por cuestiones de seguridad o de violencia, sin embargo refirió que "hay estados, donde en algunas zonas, hay una conflictividad", que probablemente llevaría al INE a no instalar algunas casillas.



Detalló que se han identificado algunas regiones con puntos de conflicto en estados como Oaxaca, Michoacán y Chiapas.