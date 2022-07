Visita de AMLO a Biden no alcanzó ni para el "comes y te vas": Loret de Mola

Washington.- El periodista Carlos Loret de Mola criticó que la visita del presidente AMLO a Joe Biden fue tan breve que "no alcanzó ni para el 'comes y te vas'", lo que sería consecuencia de las múltiples críticas del mandatario mexicano contra el gobierno de Estados Unidos.

En el capítulo 91 de su noticiero en Latinus, desde Washington, Loret de Mola resumió la visita de Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden en un "no comas y mejor platicamos rapidito porque me tengo que ir", en alusión al polémico "comes y te vas" que Vicente Fox le aplicó a Fidel Castro en años pasados.

"Ya ni siquiera es el 'comes y te vas', ahora es 'no comas y mejor platicamos rapidito porque yo me tengo que ir'", dijo Loret de Mola sobre la visita de AMLO a Joe Biden.

El periodista aseveró que AMLO "se ganó la frialdad" del presidente de Estados Unidos por sus críticas y actitudes, y recordó cada uno de los desplantes que el mandatario mexicano le ha hecho a la administración del demócrata.

"López Obrador se ganó esta frialdad, se la ganó a pulso, se ha encargado de llenarle el buche de piedritas a Biden desde antes de que fuera presidente", aseveró Loret de Mola sobre el presidente de México.

Recordó que en su momento AMLO se mostró mucho más cercano a Donald Trump e incluso lo visitó en plena temporada electoral en USA, además de que tardó seis semanas en reconocer la victoria de Joe Biden, un gesto que fue muy criticado por la oposición.

El conductor de Latinus añadió que el presidente López Obrador llegó a comparar a Biden con Vladimir Putin, presidente de Rusia, y fue muy reticente para condenar la invasión rusa a Ucrania.

"Hizo campaña electoral a favor de Trump, tardó seis semanas en reconocer la victoria de Biden, no cumple los acuerdos del T-MEC, se tardó en condenar la invasión de Rusa a Ucrania, comparó a Biden con Putin", agregó.

A esto se suman las críticas de AMLO contra la DEA, el FBI y diversos funcionarios estadounidenses, y hasta propuso retirar la icónica Estatua de la Libertad ubicada en Nueva York, debido a la extradición del activista Julian Assange a USA.

"Se ha dedicado a descalificar a la DEA, al FBI, al secretario de Estado, a la de Comercio, a la exvocera de la Casa Blanca, al jefe del Comando Norte y hasta al programa de ayuda económica de Estados Unidos. Bueno, planteó quitar la Estatua de la Libertad", relató Loret.

Cabe recordar que la visita de AMLO destacó por la falta de planeación para su agenda, pues apenas sostuvo un breve encuentro con Joe Biden en la Casa Blanca, ya que el presidente de USA viajaría ese mismo día a Medio Oriente para una importante gira de trabajo.

Tras la reunión con Biden y un desayuno con la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente de México prácticamente no tenía actividades programadas, salvo una reunión con empresarios estadounidenses a la que no acudió su homólogo, tras lo cual visitó los monumentos a Martin Luther King y Franklin Delano Roosevelt.