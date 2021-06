Visita de Kamala Harris al Senado nunca estuvo contemplada en su agenda: Marcelo Ebrard

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, que anunció la Cámara de Senadores, nunca estuco contemplada en la agenda de la funcionaria.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, reveló que la noticia sobre la visita e Kamala al Senado fue emitida por le mismo organismo.

Ebrard indicó que posiblemente el Senado habría externado una invitación a la vicepresidenta Kamala Harris, sine embargo deslindó al Gobierno Federal de haber respaldado esta invitación o haber intervenido en la misma.

No está previsto o no estuvo previsto que visitara, el Senado tomó su propia postura y creo que es una postura prudente, que yo sepa no estuvo previsto, solicitado”, mencionó el canciller.