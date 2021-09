¡Viva López Obrador! Embajadora de México en Turquía lanza polémica arenga. VIDEO

Turquía.- De nueva cuenta, la periodista y ahora embajadora de México en Estambul, Turquía, Isabel Arvide, ha protagonizado una escena que causó un descontento general y levantó un mar de criticas, luego de que al encabezar la ceremonia del "Grito de Independencia" en el país de Europa oriental y Asia Occidental pronunciara un "Viva López Obrador".

El día de hoy, diferentes Embajadas y consulados de México alrededor del mundo llevaron a mexicanos que habitan en el extranjero las celebraciones del mes patrio, a fin de recordar y celebrar el 211 Aniversario de la Independencia de México.

Sin embargo, de las decenas de videos donde se aprecia a los diplomáticos mexicanos ondeando la bandera y lanzando los tradicionales "Viva", el que más llamó atención y, a su vez, causó gran indignación fue el de Isabel Arvide, la periodista de Excélsior que el pasado 28 de julio de 2020 fue nombrada por el titular del Poder Ejecutivo Federal para titular la Embajada de México en Estambul, designación que también causó polémica.

A través de sus redes sociales, Arvide Limón reconoció que había terminado su arenga con un "VIva López Obrador", aunque en el video publicado en su cuenta oficial de Twitter se aprecia a la funcionaria expresar sus vivas sin que se escuche el último "Viva" acompañado del nombre del mandatario mexicano, pues se presume que este habría sido editado antes de subirse.

Reconoce Isabel Arvide que pronunció un "Viva López Obrador" en ceremonia del Grito de Independencia en Estambul, Turquía/Fuente: Twitter @isabelarvide

Sin embargo, otro usuario de dicha plataforma virtual subió otro video de dicho acto conmemorativo, donde efectivamente se escucha el "Viva López Obrador", pero no es todo. En el archivo también aparece el momento en el que los asistentes comienzan a abuchear a la vez que expresan su desacuerdo con la última exclamación de Arvide.

Incluso, una mujer se acerca a la cónsul para expresar su descontento, enfatizando que, a pesar de que respeta a López Obrador, este no es México, por lo que no debería pronunciarse su nombre.

"Eso no se hace... lo respeto, pero él no va ahí... México no es López Obrador", se escucha que la fémina reprocha con suma molestia.

Señor Presidente, yo quiero que termine su sexenio bien, que corrija, que gobierne, que nos lleve a un país hermoso, pero él no va junto con los héroes de Independencia", sostuvo la mujer.

Tras que el video se viralizara, Isabel Arvide salió a encarar a sus críticos, subrayando que ella decidió vivir "entre convicciones y definiciones", reprochando a aquellos que "deciden vivir en la tibieza, navegando entre conveniencias".