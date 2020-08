Volvería a saludar a la mamá de 'El Chapo': AMLO responde a Felipe Calderón por caso García Luna

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respondió al expresidente Felipe Calderón, luego de que este último se molestara con Obrador por catalogar su sexenio como un “narcoestado”, debido a la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por presuntos nexos con el narco en México.

AMLO recordó en Calderón lo ha criticado en varias ocasiones por haber saludado de mano a la señora María Consuelo Loera, madre del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, a lo que el mandatario aseguró que lo volvería a hacer, pero de mano ya no, porque no está permitido por la pandemia.

Agregó que también se le ha señalado por la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", el pasado mes de octubre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, asumiendo la responsabilidad, pues de no haberlo soltado, hubieran muerto cientos de personas inocentes al desencadenar una ola de violencia en la ciudad.

Sin embargo, Andrés Manuel invitó a Felipe Calderón a también asumir su responsabilidad y declarar todo lo que sabe sobre García Luna, para que el caso pueda ser resulto y se hagan responsables a los funcionarios involucrados con el narcotráfico.

Si en 6 años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, por qué se va a preocupar pero que no me eche la culpa a mí”, mencionó AMLO.