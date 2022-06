"Volví a nacer": Lilly Téllez recuerda el terror que vivió durante el atentado en su contra en el 2000

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, relató los momentos de terror que vivió cuando fue víctima de un atentado en el 2000 por parte de un comando armado, hecho por el que se cumplen 22 años este 22 de junio de 2022.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez aseguró que "volvió a nacer" hace 22 años tras sufrir el atentado en su contra, por lo que compartió con sus seguidores cómo vivió la terrible experiencia que casi acaba con su vida.

La panista reveló que en el momento del ataque armado le pidió a Dios que la "recibiera", ya que estaba convencida de que no sobreviviría a las balas, pues viajaba en el asiento trasero de un automóvil sin blindaje cuando ella y sus escoltas fueron sorprendidos.

"Hoy 22 de Junio del 2022, se cumplen 22 años de que volví a nacer. Sobreviví a un atentado contra mi vida. En el momento de la balacera, no le pedí a Dios que me salvara sino que me recibiera; no había escapatoria. Iba en el asiento trasero derecho de este jetta sin blindaje", relató Lilly Téllez sobre el atentado en su contra.

La senadora del PAN detalló que el ataque armado ocurrió a la altura de Periférico Sur y el bulevar de la Luz durante la noche, después de salió de las instalaciones de TV Azteca, donde dirigía un noticiero por aquel entonces.

Además, compartió imágenes de cómo quedó el auto Jetta en que viajaba al momento del ataque, el cual luce completamente destrozado por las balas, una de las cuales estuvo muy cerca de alcanzarla. "La bala que me pegaría en las costillas quedó detenida por la barra de contención de la puerta", detalló.

Lilly Téllez relató los momentos de terror que vivió durante el atentado en su contra en el 2000. Imagen: Twitter

Aunque la hoy panista resultó ilesa del atentado, afirmó que a su chofer "le volaron la mano y le dieron en el hombro". También resultaron heridos sus dos escoltas.

Lilly Téllez recordó que tres sujetos armados la emboscaron en el lugar donde cada noche a la misma hora hacían alto ella y sus escoltas. Durante el ataque armado, intentó inclinarse todo lo que el cinturón de seguridad le permitía, y una bala que daría en su pecho impactó contra el asiento delantero derecho, frente a ella.

En un intento de revivir los momentos de terror durante el atentado, la senadora afirmó que el ruido de las balas "fue brutal" y todo estaba "oscuro y lleno de humo". También recordó que había un fuerte olor a pólvora en el aire.

"Todo ocurrió en un instante, no lo puedo definir. El ruido de las balas calibres 38 y 40 contra la carrocería, fue brutal. Esta era la vista que tenía, desde el asiento trasero, pero estaba oscuro y lleno de humo. Recuerdo luces de los tiros y el olor muy fuerte de la pólvora", detalló.

Lilly Téllez tenía 32 años de edad cuando fue víctima del atentado. En su programa de TV Azteca había presentado investigaciones sobre el crimen organizado y presuntos actos de corrupción en el gobierno, según recuerda.

"Hoy que tengo 54 años, agradezco a Dios por la vida y la fuerza para soportar la impunidad y sobre todo para seguir denunciando la violencia", concluyó la panista.